كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
مرسيدس AMG GT الخارقة تخطف الأنظار من جديد.. صور

مرسيدس AMG GT
مرسيدس AMG GT
صبري طلبه

تواصل مرسيدس AMG تطوير طرازاتها الرياضية، عبر تقديم نسخة كهربائية جديدة من GT، وهي سيارة تنتمي إلى فئة السيدان الخارقة ذات الأداء المرتفع. 

ويعكس هذا الطراز توجه الشركة الألمانية نحو دمج التقنيات الكهربائية في سيارات الأداء العالي، مع الحفاظ على الهوية الرياضية التي تميز طرازات AMG، ضمن فئة السوبر كارز الكهربائية.

مرسيدس AMG GT

مقصورة وتجهيزات مرسيدس AMG GT

تقدم مرسيدس في هذه النسخة من AMG GT مقصورة تعتمد بشكل واضح على التقنيات الرقمية الحديثة، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية يبلغ قياسها نحو 10.2 بوصة لعرض بيانات القيادة المختلفة، إلى جانب شاشتين إضافيتين بقياس 14 بوصة.

مرسيدس AMG GT

كما يتضمن الكونسول الأوسط ثلاثة مقابض دوارة مخصصة للتحكم في استجابة المحركات الكهربائية وأنماط القيادة المختلفة، وهو ما يمنح السائق قدرة أكبر على ضبط أداء السيارة حسب ظروف القيادة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وباقة من تقنيات الحماية والأمان.

تجهيزات مرسيدس AMG GT

تحرص مرسيدس AMG على تقديم مقصورة تعكس الطابع الرياضي للسيارة، حيث تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من الأنظمة أثناء القيادة، لمسات من ألياف الكربون التي تضيف طابعًا رياضيًا واضحًا، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

مرسيدس AMG GT

كما تتضمن المقصورة زر تشغيل وإيقاف، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وأماكن مخصصة لحفظ الأكواب، وتضم السيارة أيضًا مقاعد رياضية مكسوة بفرش ألكنتارا، مع إمكانية التحكم الكهربائي لتعديل وضعيات الجلوس بما يتناسب مع السائق والركاب.

أنظمة تحكم متقدمة لتعزيز الثبات

زودت مرسيدس سيارتها الجديدة بعدد من الأنظمة الإلكترونية التي تهدف إلى تحسين استقرار السيارة أثناء القيادة، وتشمل هذه الأنظمة نظام متابعة السيارة في المنعطفات الذي يساعد على الحفاظ على التوازن عند القيادة بسرعات مرتفعة.

كما يتوفر نظام التحكم في التماسك الذي يوفر تسع درجات مختلفة لضبط مستوى التماسك بين العجلات والطريق، وهو ما يسمح للسائق باختيار الإعداد المناسب وفقًا لأسلوب القيادة أو ظروف الطريق.

مرسيدس AMG GT

أداء كهربائي مرتقب بقوة تتجاوز 1300 حصانًا

تشير التوقعات الخاصة بالأداء إلى أن مرسيدس AMG GT الكهربائية ستعتمد على منظومة دفع تتكون من ثلاثة محركات كهربائية تعمل معًا لتوليد قوة إجمالية تبلغ نحو 1341 حصانًا. 

ومن المتوقع أن تمنح هذه القوة السيارة قدرة كبيرة على التسارع، إلى جانب سرعة قصوى قد تصل إلى نحو 360 كيلومترًا في الساعة مع إمكانية تجاوز هذا الرقم في بعض ظروف القيادة.

كما ستدعم السيارة تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة تزيد على 850 كيلوواط، ما يسمح بإعادة شحن البطارية خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بأنظمة الشحن التقليدية. 

وتعمل هذه المنظومة بالتكامل مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي يهدف إلى تحقيق استجابة سريعة أثناء القيادة مع الحفاظ على استقرار السيارة عند السرعات العالية. 

مرسيدس AMG GT

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

وزير الخارجية

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

السعودية

سفير مصر السابق في تل أبيب: إيران وقعت في خطأ فادح ساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها

10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في الجزء الثالث من مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

منحة التموين

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

شريف منير

محمود عزت: تجسيد شخصية الإرهابي يتطلب فهما عميقا لدوافعه النفسية والفكرية

إيران وإسرائيل

سفير مصر السابق في تل أبيب: إيران وقعت في خطأ فادح ساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها

مسابقة «نورانيات قرآنية»

10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في الجزء الثالث من مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

