مرسيدس AMG GT الخارقة تخطف الأنظار من جديد.. صور

تواصل مرسيدس AMG تطوير طرازاتها الرياضية، عبر تقديم نسخة كهربائية جديدة من GT، وهي سيارة تنتمي إلى فئة السيدان الخارقة ذات الأداء المرتفع.

ويعكس هذا الطراز توجه الشركة الألمانية نحو دمج التقنيات الكهربائية في سيارات الأداء العالي، مع الحفاظ على الهوية الرياضية التي تميز طرازات AMG، ضمن فئة السوبر كارز الكهربائية.

مقصورة وتجهيزات مرسيدس AMG GT

تقدم مرسيدس في هذه النسخة من AMG GT مقصورة تعتمد بشكل واضح على التقنيات الرقمية الحديثة، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية يبلغ قياسها نحو 10.2 بوصة لعرض بيانات القيادة المختلفة، إلى جانب شاشتين إضافيتين بقياس 14 بوصة.

كما يتضمن الكونسول الأوسط ثلاثة مقابض دوارة مخصصة للتحكم في استجابة المحركات الكهربائية وأنماط القيادة المختلفة، وهو ما يمنح السائق قدرة أكبر على ضبط أداء السيارة حسب ظروف القيادة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وباقة من تقنيات الحماية والأمان.

تحرص مرسيدس AMG على تقديم مقصورة تعكس الطابع الرياضي للسيارة، حيث تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من الأنظمة أثناء القيادة، لمسات من ألياف الكربون التي تضيف طابعًا رياضيًا واضحًا، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

كما تتضمن المقصورة زر تشغيل وإيقاف، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وأماكن مخصصة لحفظ الأكواب، وتضم السيارة أيضًا مقاعد رياضية مكسوة بفرش ألكنتارا، مع إمكانية التحكم الكهربائي لتعديل وضعيات الجلوس بما يتناسب مع السائق والركاب.

أنظمة تحكم متقدمة لتعزيز الثبات

زودت مرسيدس سيارتها الجديدة بعدد من الأنظمة الإلكترونية التي تهدف إلى تحسين استقرار السيارة أثناء القيادة، وتشمل هذه الأنظمة نظام متابعة السيارة في المنعطفات الذي يساعد على الحفاظ على التوازن عند القيادة بسرعات مرتفعة.

كما يتوفر نظام التحكم في التماسك الذي يوفر تسع درجات مختلفة لضبط مستوى التماسك بين العجلات والطريق، وهو ما يسمح للسائق باختيار الإعداد المناسب وفقًا لأسلوب القيادة أو ظروف الطريق.

أداء كهربائي مرتقب بقوة تتجاوز 1300 حصانًا

تشير التوقعات الخاصة بالأداء إلى أن مرسيدس AMG GT الكهربائية ستعتمد على منظومة دفع تتكون من ثلاثة محركات كهربائية تعمل معًا لتوليد قوة إجمالية تبلغ نحو 1341 حصانًا.

ومن المتوقع أن تمنح هذه القوة السيارة قدرة كبيرة على التسارع، إلى جانب سرعة قصوى قد تصل إلى نحو 360 كيلومترًا في الساعة مع إمكانية تجاوز هذا الرقم في بعض ظروف القيادة.

كما ستدعم السيارة تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة تزيد على 850 كيلوواط، ما يسمح بإعادة شحن البطارية خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بأنظمة الشحن التقليدية.

وتعمل هذه المنظومة بالتكامل مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي يهدف إلى تحقيق استجابة سريعة أثناء القيادة مع الحفاظ على استقرار السيارة عند السرعات العالية.