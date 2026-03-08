مواصفات شيفروليه جرووف 2026 وسعرها في السعودية| صور

تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها النسخة جرووف موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئات الكروس أوفر الرياضية، مع باقة من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 73,700 ريال سعودي.

محرك شيفروليه جرووف 2026

تعتمد شيفروليه جرووف 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.5 لتر، ويتكون من 4 أسطوانات، وتبلغ القدرة القصوى للمحرك نحو 145 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 255 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT المتغير باستمرار.

شيفروليه جرووف 2026

أبعاد وقياسات شيفروليه جرووف 2026

تنتمي جرووف إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، إذ يبلغ طولها الإجمالي 4365 ملم، في حين يصل عرضها إلى 1750 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1610 ملم، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 2550 ملم، ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 1320 و1345 كيلوجرامًا حسب الفئة، كما تأتي السيارة بتصميم خارجي يعتمد على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية يتراوح قياسها بين 16 و17 بوصة وفقًا للفئة.

شيفروليه جرووف 2026

وسائل الرفاهية وتقنيات الأمان

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية التي تهدف إلى تعزيز ثبات السيارة ومساعدة السائق أثناء القيادة، وتشمل هذه الأنظمة المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية لتسهيل عمليات الاصطفاف.

شيفروليه جرووف 2026

وتوفر شيفروليه جرووف 2026 مجموعة من التجهيزات التي تركز على الراحة وسهولة الاستخدا، وتشمل هذه التجهيزات شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس يصل إلى 10.25 بوصة، بينما تأتي شاشة العدادات الرقمية بمقاسين مختلفين حسب الفئة، إما 3.5 بوصة أو 7 بوصات.

شيفروليه جرووف 2026

يتوفر نظام صوتي يضم أربع أو ست سماعات، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في العديد من الخصائص دون الحاجة لرفع اليدين عن المقود، وتضم السيارة أيضًا نظام تكييف هواء، إلى جانب تقنيات مساعدة مثل مثبت السرعة ونظام التحذير من التصادم الأمامي وتنبيه قراءة مسار الطريق.

شيفروليه جرووف 2026

أسعار شيفروليه جرووف 2026 في السوق السعودي

تقدم شيفروليه جرووف موديل 2026 في السعودية بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات، ويبدأ سعرها من نحو 73,700 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئات الأعلى تجهيزًا إلى حوالي 85,200 ريال سعودي.