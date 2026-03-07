بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟ | صور

تواصل JMC توسيع حضورها في فئة الشاحنات البيك أب من خلال طراز فيجاس موديل 2026، الذي يأتي بمجموعة من التحديثات في التصميم والتجهيزات مع الحفاظ على الطابع العملي.

تصميم وقياسات JMC فيجاس

تأتي JMC فيجاس موديل 2026 ضمن فئة الشاحنات البيك أب، وتظهر أبعاد السيارة بوضوح طبيعة هذه الفئة، إذ يبلغ طولها الإجمالي نحو 5335 ملم، بينما يصل العرض إلى 1882 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1834 ملم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3150 ملم، وبعجلات ألمنيوم قياس 16 بوصة، إلى جانب مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيًا، إضافة إلى عتبات جانبية معدنية.

JMC فيجاس

محرك JMC فيجاس

تعتمد JMC فيجاس 2026 على محرك يعمل بوقود الديزل بسعة 2.5 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 167 حصانًا، بينما يتراوح عزم الدوران بين 410 و430 نيوتن متر بحسب الفئة ونظام الدفع، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، أما من حيث استهلاك الوقود، فتسجل السيارة معدل كفاءة يتراوح بين 14.2 و14.6 كيلومتر لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات JMC فيجاس

تضم المقصورة الداخلية لسيارة JMC فيجاس 2026 مجموعة من التجهيزات حيث تأتي بشاشة عدادات بتقنية TFT قياس 3.5 بوصة، كما تحتوي على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتوفر السيارة نوافذ كهربائية لجميع الأبواب، إلى جانب نظام تكييف هواء.

JMC فيجاس

وزُودت السيارة بمنفذ USB أمامي مع منفذ طاقة 12 فولت لشحن الأجهزة الإلكترونية، كما تتوفر شاشة لمس أكبر ضمن نظام المعلومات والترفيه تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسمح باستخدام تطبيقات الهاتف وعرضها على شاشة السيارة بسهولة.

سيارة JMC فيجاس وأنظمة الحماية

زودت JMC فيجاس 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، وتشمل التجهيزات وسادتين هوائيتين من نوع SRS مخصصتين للسائق والراكب الأمامي، كما تضم السيارة نظام القفل التلقائي للأبواب عند بلوغ سرعة 15 كيلومترًا في الساعة، حساسات ركن خلفية، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات ونظام المساعدة أثناء النزول من المنحدرات.

JMC فيجاس

و زُودت السيارة بنظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يعمل على منع انغلاق العجلات أثناء الفرملة المفاجئة، إلى جانب نظام التحكم الإلكتروني في الثبات الذي يساعد على الحفاظ على استقرار السيارة في المنعطفات أو على الطرق الزلقة، وتشمل تجهيزات الأمان أيضًا نظام مراقبة ضغط الإطارات.