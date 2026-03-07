المواصفات الكاملة لـ شيفروليه اكوينوكس EV 2026 الجديدة.. صور

تواصل شيفروليه توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، من خلال طرح Chevrolet Equinox EV، التي تُعد من أحدث الإصدارات ضمن موديلات 2026.

وتنتمي السيارة شيفروليه اكوينوكس EV 2026 إلى فئة الكروس أوفر المدمجة وتجمع بين التصميم العصري والاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية، مع باقة من التجهيزات.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

أبعاد شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تعتمد السيارة على هيكل بأبعاد رياضية، حيث يبلغ طول السيارة نحو 4,841 مم، في حين يصل عرضها إلى 1,955 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1,646 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,730 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 163 مم، وتأتي السيارة مزودة بعجلات ألمنيوم كبيرة بقياس 21 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED .

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

منظومة كهربائية بقوة 213 حصان

تعتمد إكوينوكس EV على نظام دفع كهربائي بالكامل يعتمد على محرك كهربائي واحد متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع أمامي للعجلات.

ويولد المحرك قوة تصل إلى 213 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 80 كيلوواط ساعة، ما يتيح وبفضل هذه المنظومة تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 8 ثوانٍ.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

توفر السيارة عدة حلول للشحن، حيث تدعم البطارية الشحن عبر التيار المتردد بقدرة تصل إلى 22 كيلوواط، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال نحو 35 دقيقة.

تجهيزات شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تضم السيارة مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الأنظمة تحذير حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادم الخلفي، إضافة إلى نظام قراءة سرعة الطريق.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

كما تتوفر حساسات خلفية إلى جانب نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع مكابح الطوارئ التلقائية، وتشمل التقنيات أيضًا نظام مراقبة المسار مع مساعد البقاء داخله، إضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء وتقنية تجنب الاصطدام عند تغيير المسار.

وتأتي السيارة مزودة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع نظام مساعدة الركن لتسهيل عملية الاصطفاف، كما تضم ست وسائد هوائية وأنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

مقصورة شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تتميز المقصورة الداخلية بحضور تقني واضح يركز على الشاشات والأنظمة الذكية، حيث تأتي السيارة بشاشة كبيرة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

شيفروليه اكوينوكس EV 2026

كما زُودت بشاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، وتشمل التجهيزات الأخرى مقودًا متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، إلى جانب نظام إضاءة محيطية داخلية، وتضم السيارة أيضًا نظامًا صوتيًا مكوّنًا من 6 سماعات، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية.