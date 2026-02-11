قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
كورفيت تطرح سيارة C8 E-Ray معدلة بقوة تتجاوز 1500 حصان

كورفيت
كورفيت
عزة عاطف

كشفت شركة "Specialty Vehicle Engineering" (SVE) عن مشروعها الأكثر طموحًا لعام 2026، وهو حزمة "Stage III Yenko/SC" المخصصة لسيارة شيفروليه كورفيت E-Ray الهجينة. 

لم تكتفِ الشركة بلمسات جمالية، بل أعادت بناء المحرك ومنظومة الدفع بالكامل لتصل القوة الإجمالية إلى رقم فلكي يبلغ 1564 حصانًا. 

هذا التعديل يجعل E-Ray تتفوق بمراحل على طرازات المصنع مثل ZR1X، ويضعها في فئة سيارات "الهايبر كار" التي تنافس أسرع السيارات على وجه الأرض.

هندسة المحرك LT2 والتحول إلى التيربو المزدوج

تعتمد هذه القوة المرعبة على تعديلات جذرية لمحرّك V8 سعة 6.2 لتر، حيث تم استبدال الأجزاء الداخلية بقطع "فورجد" (Forged) تشمل عمود مرفق من الفولاذ المقسى، وأذرع توصيل H-beam، ومكابس ألمنيوم فئة 2618 شديدة التحمل. 

وكانت الإضافة الأهم زوجًا من شواحن التيربو "Garrett" بقطر 58 ملم ومحامل سيراميك تبريد مائي. 

وبفضل استخدام وقود E85 ونظام إدارة المحرك المتطور، تمكنت SVE من استخراج أكثر من 900 حصان إضافي مقارنة بالنسخة القياسية، مع الحفاظ على عمل المحرك الكهربائي الأمامي لضمان ثبات الدفع الرباعي.

تطوير ناقل الحركة وأنظمة الأمان الميكانيكي

للتعامل مع عزم الدوران الهائل الذي يتجاوز 1600 نيوتن متر، قامت SVE بترقية ناقل الحركة المزدوج القابض (DCT) إلى المستوى الثالث (Stage III). 

شملت الترقية استخدام سلال تعشيق "بيلت" (Billet Baskets) وترقية أنظمة التحكم في الضغط لضمان تبديل السرعات بسرعة البرق دون انهيار التروس. 

كما تم تزويد السيارة بنظام عادم "Yenko" حصري ومكابح سيراميك معززة بملاقط تحمل شعار العلامة التجارية، لضمان قدرة كبح توازي قوة الانطلاق الصاروخية للسيارة.

ندرة الإنتاج وتوقعات السعر في عام 2026

أعلنت SVE أنها ستنتج 50 نسخة فقط من هذا الإصدار الحصري لعام 2026، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات ندرة في العالم. 

ورغم أن الشركة لم تعلن عن السعر النهائي رسميًا، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تكلفة حزمة "Stage III" وحدها ستبدأ من 115.000 دولار، تُضاف إلى سعر السيارة المانحة (Corvette E-Ray) الذي يبدأ من 111.000 دولار. 

وبذلك، قد يتخطى سعر النسخة المعدلة بالكامل حاجز الـ 230.000 دولار (ما يعادل حوالي 11.500.000 جنيه مصري قبل الرسوم والجمارك)، وهي قيمة تعكس حجم العمل الهندسي والندرة التي يتمتع بها هذا الوحش الأمريكي.

تأتي السيارة بهوية بصرية كلاسيكية تعيد أماد سيارات "Yenko" في الستينات، حيث تزدان بشريط جانبي ممتد ورسومات مخصصة على غطاء المحرك والسقف. 

كما حصلت السيارة على جناح خلفي طراز Z06 مصنوع من ألياف الكربون، وجنوط رياضية خفيفة الوزن مقاس 20 إنش في الأمام و21 إنش في الخلف. 

وتوفر SVE خيارات تخصيص غير محدودة للمشترين تشمل ألوان المقاعد وتطريزات المقصورة الداخلية، لتكون كل نسخة من الـ 50 سيارة قطعة فنية فريدة تعبر عن شخصية مالكها.

