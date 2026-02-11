هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس واستعداداته لمسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026.

وقال العوضي، في لقاء مع منصة «Watch It»، إنه لا ينام قبل بدء التصوير، موضحًا أن هذه العادة ترافقه منذ الصغر قبل الامتحانات، إذ يشعر أن النوم قد يجعله ينسى ما حفظه.

وأشاد بمشاركته الأولى مع الفنانة سارة بركة، مؤكدًا أنها موهوبة ولديها مستقبل واعد.

كما عبّر عن حماسه لدور الفنانة درة، متوقعًا أن يفاجئ الجمهور بقوته.

وعن المنافسة الرمضانية، أكد أن التنافس شريف وهدفه الأول إمتاع المشاهد.

