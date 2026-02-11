قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل حان وقت الرحيل؟ مشروع الاتحاد الجديد يضع محمد صلاح على رأس أولوياته وليفربول أمام اختبار صعب

محمد صلاح
محمد صلاح

عاد اسم محمد صلاح ليتصدر المشهد من جديد لكن هذه المرة ليس بسبب هدف حاسم بقميص ليفربول بل على خلفية تقارير تتحدث عن تحركات سعودية جادة لاستقطابه إلى دوري روشن وتحديدًا إلى نادي الاتحاد في صفقة قد تعيد رسم خريطة النجومية في المنطقة خلال صيف 2026.

القصة لم تعد مجرد اهتمام عابر فبحسب ما تردد في تقارير أوروبية عقد ممثلو النجم المصري وعلى رأسهم وكيله رامي عباس جلسة مع مسؤولي نادي الاتحاد لمناقشة إمكانية انتقاله في ظل رغبة واضحة من لجنة الاستقطابات السعودية في ضم لاعب بحجم وقيمة الملك المصري ليكون الواجهة الفنية والتسويقية للمرحلة المقبلة.

لماذا الاتحاد تحديدًا؟

ويعيش الاتحاد مرحلة إعادة بناء بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال واقتراب نهاية حقبة عدد من الأسماء البارزة داخل الفريق. ومع مغادرة بنزيما فقد العميد النجم الأول وصاحب الثقل العالمي ما فتح الباب أمام البحث عن اسم قادر على قيادة مشروع جديد فنيًا وجماهيريًا.

في هذا السياق يبدو صلاح خيارًا مثاليًا من وجهة نظر القائمين على المشروع السعودي لاعب عربي صاحب شعبية جارفة في المنطقة ويمتلك سجلًا تهديفيًا وتاريخًا أوروبيًا يضعه في مصاف أبرز نجوم العقد الأخي و وجوده في جدة لن يكون مجرد صفقة انتقال بل خطوة استراتيجية تعزز الحضور العالمي للدوري السعودي.

ماذا عن موقف صلاح؟

صلاح الذي يبلغ 33 عامًا يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027 ما يعني أن النادي الإنجليزي لا يواجه ضغطًا تعاقديًا مباشرًا لبيعه. لكن الواقع الرياضي يطرح تساؤلات مختلفة.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا نسبيًا في أرقام اللاعب مقارنة بمواسمه السابقة إلى جانب تقارير عن توتر علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت بعد استبعاده من التشكيل الأساسي في أكثر من مناسبة.

ورغم أن صلاح لا يزال عنصرًا مؤثرًا في الفريق فإن فكرة خوض تجربة جديدة قد لا تبدو مستبعدة تمامًا خاصة إذا شعر بأن دوره في المشروع الجديد لليفربول لم يعد بنفس المركزية التي اعتاد عليها.

من زاوية أخرى قد يرى ليفربول في الصيف المقبل فرصة اقتصادية مناسبة حال قرر اللاعب الرحيل خصوصًا مع تقدمه في العمر بما يسمح للنادي بإعادة ضخ استثمارات في مشروعه الرياضي.

هل بدأت المفاوضات فعلًا؟

التقارير تشير إلى وجود جس نبض واجتماعات تمهيدية لكنها لا ترقى – حتى الآن – إلى مفاوضات رسمية مكتملة الأركان. 

مصادر سعودية تحدثت عن اهتمام قوي ومتابعة دقيقة لوضع اللاعب دون أن يكون هناك عرض رسمي قدم حتى اللحظة.

في المقابل يرى متابعون أن أي تحرك حقيقي لن يبدأ قبل اتضاح الصورة داخل ليفربول سواء على مستوى النتائج أو العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني ما يجعل الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة في تحديد المسار.

ولا يمكن تجاهل البعد المالي في المعادلة فالدوري السعودي أثبت في السنوات الأخيرة قدرته على تقديم عروض ضخمة يصعب رفضها لكن صلاح لطالما قدّم نفسه كلاعب يعلي من قيمة المنافسة الرياضية.

السؤال الحقيقي: هل يرى أن الوقت قد حان لتجربة جديدة خارج أوروبا أم أنه لا يزال يمتلك ما يكفي لمواصلة التحدي في أعلى مستويات اللعبة؟

سيناريوهات مفتوحة

حتى الآن تبقى كل الاحتمالات قائمة سواء باستمرار صلاح مع ليفربول حتى نهاية عقده أو انتقال محتمل في صيف 2026 إذا توافرت الرغبة المشتركة .. لكن المؤكد أن اسم محمد صلاح بات هدفًا استراتيجيًا واضحًا في أجندة دوري روشن وأن صيف الانتقالات المقبل قد يحمل فصلًا جديدًا في مسيرة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

محمد صلاح ليفربول دوري روشن رامي عباس نادي الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينيا من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية

فون دير لاين تدعو لتبسيط لوائح الشركات لتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي

فون دير لاين تدعو لتبسيط لوائح الشركات لتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي

السجائر الإلكترونية

الهند ترفض تخفيف حظر السجائر الإلكترونية وتغلق الباب أمام "آيكوس"

بالصور

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد