قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كابيلو: محمد صلاح ما زال كلمة السر في ليفربول رغم اهتزاز الثقة الفنية

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

أكد الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن النجم المصري محمد صلاح لا يزال اللاعب الأكثر تأثيرا داخل صفوف ليفربول، مشددا على أن قيمته الفنية لم تتراجع رغم بعض المؤشرات التي توحي بوجود اهتزاز في ثقة الجهاز الفني الحالي بقدراته خلال الفترة الأخيرة.

رحلة تطور استثنائية

وقال كابيلو، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إنه تابع مسيرة محمد صلاح منذ خطواته الأولى في الملاعب الأوروبية، بداية من تجربته مع فيورنتينا، مرورا بروما، وصولا إلى مرحلة النضج الكامل مع ليفربول، مؤكدا أن تطوره كان تصاعديا ولافتا للنظر، وجعله واحدًا من أبرز لاعبي العالم في مركزه.

وأوضح المدرب الإيطالي أن صلاح نجح مع مرور السنوات في تطوير أدواته الفنية والبدنية، وأصبح لاعبا قادر على حسم المباريات الكبرى وصناعة الفارق في أصعب اللحظات، وهو ما يفسر استمرارية تأثيره داخل الفريق حتى الآن.

تراجع الإحساس بالأهمية

وأشار كابيلو إلى أن محمد صلاح يشعر في المرحلة الحالية بغياب الثقة الكاملة من مدربه، خاصة في ظل التوجه للاعتماد بشكل أكبر على عناصر شابة ومحاولات تغيير شكل الفريق فنيا وتكتيكيا، وهو ما انعكس على شعور اللاعب بمكانته داخل الملعب مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن هذا التحول الفني لا يقلل من قيمة صلاح، لكنه قد يؤثر على حالته الذهنية، مؤكدا أن النجم المصري اعتاد أن يكون محور المشروع الفني للفريق، وصاحب الدور الأبرز في الثلث الهجومي.

صلاح لا يعوض

وشدد كابيلو على أن ليفربول لا يمتلك لاعبًا قادرا على تعويض ما يقدمه محمد صلاح، سواء على مستوى الأرقام أو التأثير داخل المباريات، قائلا إن النجم المصري يظل اللاعب الأهم في تشكيلة الفريق، وصاحب القدرة الأكبر على تغيير مجريات اللقاءات بمفرده.

وأوضح أن أي حديث عن تراجع دور صلاح لا يتوافق مع الواقع، في ظل استمراره في صناعة الأهداف وتسجيلها، فضلًا عن حضوره القيادي داخل الملعب.

دعم جماهيري وحل الخلافات

وتطرق المدرب الإيطالي إلى العلاقة القوية التي تجمع محمد صلاح بجماهير ليفربول، مؤكدا أن قرار اللاعب بتجديد عقده والاستمرار مع النادي عزز مكانته لدى المشجعين، وجعلهم أكثر تمسكًا به كنجم أول للفريق.

واختتم كابيلو تصريحاته بالتأكيد على أن الخلافات الأخيرة بين صلاح والمدرب آرني سلوت لن تستمر طويلا، مشيرا إلى أن الطرفين يدركان أن الصدام لا يخدم مصلحة الفريق، وأن التفاهم سيبقى الحل الأفضل لضمان استقرار ليفربول فنيًا خلال المرحلة المقبلة.

فابيو كابيلو كابيلو ريال مدريد محمد صلاح ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

رئيس حزب البيئة العالمي يحذر من تأثير التغير المناخي على مستقبل الألعاب الأولمبية الشتوية

وزارة البيئة

تفاصيل إطلاق منظومة رقمية لرصد التلوث السمعي في مدن القناة.. حماية للسمع

طلاب

تبدأ من الصف الثالث الابتدائي.. تفاصيل أسئلة النصوص المتحررة والهدف منها

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد