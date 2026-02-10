كابيلو: محمد صلاح ما زال كلمة السر في ليفربول رغم اهتزاز الثقة الفنية

أكد الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن النجم المصري محمد صلاح لا يزال اللاعب الأكثر تأثيرا داخل صفوف ليفربول، مشددا على أن قيمته الفنية لم تتراجع رغم بعض المؤشرات التي توحي بوجود اهتزاز في ثقة الجهاز الفني الحالي بقدراته خلال الفترة الأخيرة.

رحلة تطور استثنائية

وقال كابيلو، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إنه تابع مسيرة محمد صلاح منذ خطواته الأولى في الملاعب الأوروبية، بداية من تجربته مع فيورنتينا، مرورا بروما، وصولا إلى مرحلة النضج الكامل مع ليفربول، مؤكدا أن تطوره كان تصاعديا ولافتا للنظر، وجعله واحدًا من أبرز لاعبي العالم في مركزه.

وأوضح المدرب الإيطالي أن صلاح نجح مع مرور السنوات في تطوير أدواته الفنية والبدنية، وأصبح لاعبا قادر على حسم المباريات الكبرى وصناعة الفارق في أصعب اللحظات، وهو ما يفسر استمرارية تأثيره داخل الفريق حتى الآن.

تراجع الإحساس بالأهمية

وأشار كابيلو إلى أن محمد صلاح يشعر في المرحلة الحالية بغياب الثقة الكاملة من مدربه، خاصة في ظل التوجه للاعتماد بشكل أكبر على عناصر شابة ومحاولات تغيير شكل الفريق فنيا وتكتيكيا، وهو ما انعكس على شعور اللاعب بمكانته داخل الملعب مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن هذا التحول الفني لا يقلل من قيمة صلاح، لكنه قد يؤثر على حالته الذهنية، مؤكدا أن النجم المصري اعتاد أن يكون محور المشروع الفني للفريق، وصاحب الدور الأبرز في الثلث الهجومي.

صلاح لا يعوض

وشدد كابيلو على أن ليفربول لا يمتلك لاعبًا قادرا على تعويض ما يقدمه محمد صلاح، سواء على مستوى الأرقام أو التأثير داخل المباريات، قائلا إن النجم المصري يظل اللاعب الأهم في تشكيلة الفريق، وصاحب القدرة الأكبر على تغيير مجريات اللقاءات بمفرده.

وأوضح أن أي حديث عن تراجع دور صلاح لا يتوافق مع الواقع، في ظل استمراره في صناعة الأهداف وتسجيلها، فضلًا عن حضوره القيادي داخل الملعب.

دعم جماهيري وحل الخلافات

وتطرق المدرب الإيطالي إلى العلاقة القوية التي تجمع محمد صلاح بجماهير ليفربول، مؤكدا أن قرار اللاعب بتجديد عقده والاستمرار مع النادي عزز مكانته لدى المشجعين، وجعلهم أكثر تمسكًا به كنجم أول للفريق.

واختتم كابيلو تصريحاته بالتأكيد على أن الخلافات الأخيرة بين صلاح والمدرب آرني سلوت لن تستمر طويلا، مشيرا إلى أن الطرفين يدركان أن الصدام لا يخدم مصلحة الفريق، وأن التفاهم سيبقى الحل الأفضل لضمان استقرار ليفربول فنيًا خلال المرحلة المقبلة.