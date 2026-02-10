وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقاء مع نظيره السنغالي، أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية أعالي نهر النيل، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على الأمن المائي والاستقرار في المنطقة.

وصف الوزير زيارة نظيره السنغالي إلى مصر بأنها فرصة مهمة لتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في منطقة غرب أفريقيا.

وأضاف أن مصر ستعمل مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول التجمع، كما تم بحث سبل التعاون بين القطاع الخاص في مصر والسنغال، بما يشمل:

إنشاء خط لإنتاج الدواء المصري في السنغال

مضاعفة أعداد الطلاب السنغاليين لتلقي التعليم في مصر

كما ناقش الجانبان قضايا المياه والسلم والأمن بالقارة الإفريقية، مؤكدين على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا.