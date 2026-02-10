قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية
وزير التعليم يجري حوارا مفتوحا مع الطلاب ويؤكد اهتمامه بتنمية مهاراتهم الرقمية
مترو الزمالك يتحول إلى «جاليري» مفتوح.. أول معرض دولي للكاريكاتير داخل محطات المترو
من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟
وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة سيعرض برؤية جديدة تعكس أثره على المواطنين والمستثمرين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية

شيماء مجدي

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، جناح منتجات وزارة الزراعة المخصص لسلع شهر رمضان المبارك بفرع "جملة ماركت" بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك والمسؤولية المجتمعية، وتفعيلاً للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد فاروق، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لإشراك القطاع الخاص في منظومة تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ذلك يعد ضرورة وطنية تفرضها المسؤولية المجتمعية تجاه المواطن المصري، كما أن الدولة تؤمن بتكامل الجهود مع خبرات وإمكانيات القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوسيع قاعدة الاستفادة من المنتجات بأسعار مناسبة.

وأكد الوزير ، أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف كافة الجهات لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في المبادرات التي تضمن وصول السلع بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وشدد "فاروق" خلال جولته التفقدية بالجناح على ضرورة مراعاة الاستدامة والجودة في كافة المعروضات، موجهاً المسؤولين بالقطاعات الإنتاجية والجهات المعنية بالوزارة، بضرورة ضخ المزيد من المنتجات بشكل مستمر، خاصة السلع الاستراتيجية وعلى رأسها: اللحوم والدواجن لضمان تلبية احتياجات المواطنين ببروتين عالي الجودة وبأسعار مخفضة، كذلك الخضر والفاكهة الطازجة، لضمان توافر كافة مستلزمات الشهر الكريم في مكان واحد.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في الرقابة على جودة المنتجات المعروضة، وضمان استمرارية المعرض طوال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط توفير السلعة، بل توفيرها بجودة تليق بالمواطن المصري وبشكل مستدام.

