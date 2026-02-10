بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، جناح منتجات وزارة الزراعة المخصص لسلع شهر رمضان المبارك بفرع "جملة ماركت" بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك والمسؤولية المجتمعية، وتفعيلاً للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد فاروق، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لإشراك القطاع الخاص في منظومة تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ذلك يعد ضرورة وطنية تفرضها المسؤولية المجتمعية تجاه المواطن المصري، كما أن الدولة تؤمن بتكامل الجهود مع خبرات وإمكانيات القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوسيع قاعدة الاستفادة من المنتجات بأسعار مناسبة.

وأكد الوزير ، أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف كافة الجهات لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في المبادرات التي تضمن وصول السلع بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وشدد "فاروق" خلال جولته التفقدية بالجناح على ضرورة مراعاة الاستدامة والجودة في كافة المعروضات، موجهاً المسؤولين بالقطاعات الإنتاجية والجهات المعنية بالوزارة، بضرورة ضخ المزيد من المنتجات بشكل مستمر، خاصة السلع الاستراتيجية وعلى رأسها: اللحوم والدواجن لضمان تلبية احتياجات المواطنين ببروتين عالي الجودة وبأسعار مخفضة، كذلك الخضر والفاكهة الطازجة، لضمان توافر كافة مستلزمات الشهر الكريم في مكان واحد.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في الرقابة على جودة المنتجات المعروضة، وضمان استمرارية المعرض طوال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط توفير السلعة، بل توفيرها بجودة تليق بالمواطن المصري وبشكل مستدام.