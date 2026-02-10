قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

جنايات جنوب سيناء تعاقب متهمين بالسجن 5 سنوات لاتجارهما في المخدرات برأس سدر| القصة الكاملة

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة كلٍّ من عبد العاطي غ. ح. غ، 42 عامًا، بدون عمل، وعبد الفتاح ع. م. أ، 35 عامًا، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مدينة رأس سدر.

القصة الكاملة


صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.
تفاصيل الواقعة.


تعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 يوليو 2025، بدائرة مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسيناء الجنوبية والسويس – فرع أبو رديس، تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من مدينة رأس سدر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، صدر إذن من جهات التحقيق بمدينة رأس سدر بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بين طيات ملابسه أو بمسكنه.


الضبط والاعتراف


جرى إعداد كمين أمني أسفر عن ضبط المتهم الأول، وبحوزته حقيبة بداخلها 8 لفافات كبيرة من ورق الألومنيوم (فويل)، تحتوي كل منها على كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، وهاتف محمول، حيث بلغ وزن الكمية المضبوطة 4 كيلوجرامات و665 جرامًا من الحشيش.

وبمواجهة المتهم ، اعترف بحصوله على المواد المخدرة من المتهم الثاني، عبد الفتاح ع. م. أ، وشهرته «ياسر ع ا»، من أبناء مركز قوص بمحافظة المنيا، ومقيم بوادي قيران بأبو رديس، موضحًا أنهما شريكان في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يقوم الثاني بإمداده بالمخدرات، ويتولى هو نقلها وترويجها على العملاء.


كما أقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع سابقة، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وبالتنسيق بين مباحث رأس سدر ومباحث أبو رديس، جرى ضبط المتهم الثاني، والذي اعترف بإمداد المتهم الأول بالمواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدًا اشتراكهما في النشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية


جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1215 لسنة 2025 جنح رأس سدر، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق، قرر شادي حسونة وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المالي المضبوط بخزينة المحكمة.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1386 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

جنوب سيناء جنايات حبس مخدرات رأس سدر

