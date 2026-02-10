شوبير: ضم محمد وهبي مساعدًا للركراكي قد يفتح باب الأزمات

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات للتغييرات المنتظرة في الجهاز الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، محذرًا من تداعياتها المحتملة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الثلاثاء، إن تقارير إعلامية مغربية تشير إلى تجديد الثقة في وليد الركراكي كمدير فني للمنتخب، مع إضافة محمد وهبي، المتوَّج بكأس العالم للشباب مع منتخب المغرب، إلى الجهاز الفني.



وأوضح شوبير، أن هذه الخطوة قد تمثل بداية لأزمات داخل المنتخب، مشددًا على أن المنطق يفرض أحد خيارين: إما الإبقاء على وليد الركراكي ومنحه الحرية الكاملة في اختيار جهازه المعاون، أو توجيه الشكر له والتعاقد مع جهاز فني جديد بالكامل بقيادة محمد وهبي أو طارق السكتيوي.

وأضاف : «من غير المنطقي الاستعانة بمدرب حقق كأس العالم للشباب والعمل كمساعد فقط»، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع الأطراف، لكنه شدد على أنه يدق ناقوس الخطر اعتمادًا على خبرته الطويلة في كرة القدم.