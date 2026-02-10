قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جنايات الإسكندرية: براءة "مروة يسري" في قضية غسيل الأموال

أحمد بسيوني

قضت محكمة جنايات الاسكندرية ببراءة "مروة يسري" المعروفة بـ بنت مبارك في قضية غسل الأموال.

وكانت النيابة قد احالت يسري الى محكمة الجنايات في القضية رقم 1473 لسنة 2025، جنح اقتصادية أول المنتزه والمقيدة برقم 912 لسنة 2025 حصر تحقيق كلي في قضية غسل الأموال.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم مروة يسري لأنها في غضون عام 2025، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية غسلت أموالا بلغ مقدارها 75 ألف جنيه متحصلة من جريمتها الأصلية المتمثلة في قذف المجني عليها وفاء.أ.م.ع.أ، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة بنشر صور شخصية لها، وأخبار عنها دون رضاها من شأنها المساس بها.

الإسكندرية مروة يسري غسيل الاموال جنايات محكمة

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

