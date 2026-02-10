قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
بالأسماء.. ننشر التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مدبولي بعد موافقة مجلس النواب

فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، على التعديل الوزاري الجديد، وذلك بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، عقب مناقشة الترشيحات المقدمة، وإجراء التصويت وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المعمول بها.

وننشر التشكيل الكامل للتعديل الوزاري الجديد بعد موافقة مجلس النواب فيما يلي:

1. الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى
نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
2. الدكتور/ خالد عاطف عبدالغفار محمد
وزيرًا للصحة والسكان
3. المهندس/ كامل عبد الهادي فرج الوزير
وزيرًا للنقل
4. الدكتورة/ منال عوض ميخائيل أبو غطاس
وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة
5. الدكتور/ بدر أحمد محمد عبد العاطي
وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي
والمصريين بالخارج
6. الدكتور/ محمد فريد محمد صالح
وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
7. الدكتور/ عبدالعزيز حسين محمد سعد قصوة
وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
8. المهندس/ رأفت هندي 
وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
9. / ضياء يوسف رشوان أحمد
وزيرًا للدولة للإعلام
10. اللواء/ صلاح محمد سعيد محمود سليمان
وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي
11. المستشار/ هاني حنا صدقي عازر
وزيرًا لشئون المجالس النيابية
12. المستشار/ محمود محمد حلمي أحمد الشريف
وزيرًا للعدل
13. الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم نَكّي
وزيرًا للثقافة
14. الدكتور/ أحمد محمد توفيق رستم
وزيرًا للتخطيط
15. / حسن رداد إبراهيم السيد
وزيرًا للعمل
16. / جورج نبيل جورج محمد
وزيرًا للشباب والرياضة
17. المهندسة/ راندا علي صالح فؤاد المنشاوي
وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
18. المهندس/ خالد هاشم علي ماهر وزيرا الصناعه

