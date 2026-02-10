من هو الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد؟

اُعلن منذ قليل التشكيل الوزاري الجديد، والذي ضم اسم الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ذلك السياق تقدم لكم بعض المعلومات حول وزير التعليم العالي الجديد.

من هو الدكتور عبد العزيز قنصوة؟

الدكتور عبد العزيز قنصوة هو رئيس جامعة الإسكندرية الحالي، وكان قد شغل في السابق منصب محافظ الإسكندرية في الفترة بين عاملي 2018-2019.

الدكتور عبد العزيز قنصوة المرشح لمنصب وزير التعليم العالي

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر 2020، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيسًا لجامعة الإسكندرية، وهو أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، كان قد شغل منصب عميد كلية الهندسة، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وله العديد من الإسهامات فى العمل كاستشارى مع شركات وهيئات صناعية كبرى محليًا وإقليميًا فى مجال تحلية ومعالجة المياه.

وشارك الدكتور قنصوة في عديد من المشروعات البحثية والتنموية فى معالجة وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وله أبحاث منشورة فى الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.

كما شارك فى تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، فضلا عن مشاركته في برنامج الاتحاد الأوروبى لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية.