تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. ومفاجأة في عيار 24 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسب حققتها في الجلسة السابقة.

جاء ذلك في ظل حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على أسواق المعادن قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5032 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5769 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6730 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7691 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 53.840 ألف جنيه.