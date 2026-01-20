قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تنويه رسمي من مبادرة «بيتك في مصر» بشأن فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية

صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلنت مبادرة «بيتك في مصر» عن فتح باب التظلمات للمتقدمين بالمرحلة الثانية من المبادرة، والتي تشمل الطرح الأول، وتكميلي الطرح الأول، والطرح الثاني، والطرح الثالث، وذلك وفق جدول زمني محدد لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاع طلباتهم.


وأوضحت المبادرة أنه سيتم استقبال التظلمات الخاصة بطلب «جدية الحجز» في حال عدم استكمال رفع مستندات السداد على الموقع الإلكتروني، مع إتاحة إمكانية استكمال الإجراءات خلال فترة التظلمات.

 ويبدأ تلقي هذه التظلمات اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يناير 2026 في تمام الساعة 09:00 صباحًا، ويستمر حتى السبت 24 يناير 2026 الساعة 11:59 مساءً.

الحجوزات التي تم إغلاقها لعدم السداد


كما أعلنت المبادرة عن فتح باب التظلمات على طلب «حجز وحدة»، وذلك للحجوزات التي تم إغلاقها لعدم السداد بعد اختيار الوحدة، بهدف إتاحة فرصة جديدة لحجز وحدة أخرى، مع تطبيق أحكام كراسة الشروط المعمول بها في هذا الشأن. ويبدأ التقديم على هذه التظلمات اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026 الساعة 09:00 صباحًا، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد غلق التظلمات.

لن يتم قبول أي تحويلات جديدة


وأكدت المبادرة أنه لن يتم قبول أي تحويلات جديدة خلال هذه الفترة، مع التشديد على أن جميع الإجراءات تخضع لأحكام كراسة الشروط المعلنة، ويُعد هذا التنويه جزءًا لا يتجزأ منها.
ودعت مبادرة «بيتك في مصر» جميع المتقدمين إلى الالتزام بالمواعيد المقررة.

