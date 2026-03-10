قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل

تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
ياسمين القصاص

في ظل تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، وتبادل التصريحات النارية بين الجانبين، خرج الحرس الثوري الإيراني برد شديد اللهجة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن تراجع قدرات القوات المسلحة الإيرانية. 

وأكدت طهران أن تلك التصريحات لا تعكس الواقع، بل تأتي في سياق محاولة التخفيف من الضغوط التي تواجهها الولايات المتحدة عسكريا في المنطقة.

وفي هذا الصدد، رد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن ما ورد فيها ليس سوى محاولة للهروب من ضغوط الحرب المتصاعدة في المنطقة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن نائيني قال في تصريح له إن ترامب "الكاذب"، على حد وصفه، يدعي زورا انتهاء قوة القوات المسلحة الإيرانية، معتبرا أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولة التهرب من الضغوط التي فرضتها الحرب، والتغطية على حالة العجز التي يعاني منها العسكريون الأمريكيون المنتشرون في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري أن ترامب يسعى، بعد ما وصفها بـ "الهزائم المذلة" في الحرب، إلى اختلاق إنجازات عسكرية عبر ما سماه بالمكر والحيلة، في محاولة لخداع الرأي العام والتقليل من حجم الضغوط النفسية والسياسية التي يواجهها، مؤكدا أن ما صدر عن الرئيس الأمريكي لا يعدو كونه سلسلة من التصريحات غير الصحيحة.

وتابع نائيني أن ترامب تحدث عن وجود سفن تجارية وعسكرية في المنطقة، وأنها تعبر بسهولة عبر مضيق هرمز، إلا أن الواقع – بحسب قوله – يشير إلى أن السفن الحربية والزوارق الأمريكية، إلى جانب الطائرات المقاتلة التابعة للولايات المتحدة، ابتعدت عن المنطقة لمسافة تزيد على ألف كيلومتر، هربا من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي وصفها بالقوية.

كما قال نائيني إن جنود البحرية الأمريكية التابعين لترامب، وفق تعبيره، تراجعوا إلى مسافة تتجاوز ألف كيلومتر برفقة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن (حاملة طائرات أمريكية)، وذلك بعد إطلاق أربعة صواريخ باتجاهها.

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أن ترامب يزعم أن أوضاع الجنود الأمريكيين في المنطقة طبيعية ومثالية، في حين أن الواقع – بحسب الرواية الإيرانية – يظهر أن العديد من الجنود الأمريكيين غادروا قواعدهم العسكرية وانتشروا في مدن المنطقة حاملين حقائبهم، فيما لجأ بعضهم إلى الإقامة في الفنادق.

وختم نائيني تصريحاته بالقول إن عسكريين إسرائيليين لجأوا إلى الاختباء بين السكان والمنشآت المدنية، واتخذوا من المدنيين دروعا بشرية، على حد تعبيره.

ترامب إيران دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة حرب إيران الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية: خفض حصة الطاقة النووية كان خطأ استراتيجيا بالنسبة لأوروبا

أرشيفية

نتنياهو: طموحنا تفكيك النظام الإيراني.. والحرب لم تنته بعد

أرشيفية

نتنياهو: طموحنا تمكين الشعب الإيراني من تفكيك النظام

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد