الأسهم الكورية الجنوبية تنتعش وسط تراجع المخاوف بشأن الحرب على إيران

انتعشت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 5% اليوم "الثلاثاء" بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، حيث أقبل المستثمرون على الشراء وسط تراجع المخاوف بشأن الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران، وارتفعت العملة المحلية بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" صعد مؤشر كوسبي بمقدار 280.72 نقطة، أو 5.35%، ليغلق عند 5,532.59 نقطة.

وجاءت هذه المكاسب الحادة بعد أن اقتنص المستثمرون فرص الشراء عقب انخفاض حاد في الجلسة السابقة بنسبة تقارب 6%، بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الحرب مع إيران بأنها "اكتملت بشكل كبير"، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية.

وخلال جلسة الصباح، تم تعليق التداول الآلي في البورصة الرئيسية لمدة خمس دقائق، ويتم تفعيل آلية وقف التداول في بورصة كوريا عندما يتحرك مؤشر كوسبي 200 للعقود الآجلة بنسبة 5% أو أكثر لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

وبلغ سعر صرف الوون الكوري 1,469.3 وون مقابل الدولار الأمريكي، مرتفعًا بمقدار 26.2 وون عن الجلسة السابقة، وذلك في تمام الساعة 3:30 صباحًا.