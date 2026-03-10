الكرة تتحدى التوتر في الشرق الأوسط.. هل تأثرت الدوريات فى الدول العربية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في وقت تعيش فيه منطقة الشرق الأوسط أجواء سياسية وأمنية متوترة تواصل البطولات الكروية المحلية في الخليج وعدد من الدول العربية نشاطها بصورة شبه طبيعية في مشهد يعكس إصرار المؤسسات الرياضية على إبقاء عجلة المنافسات دائرة رغم التحديات التي تحيط بالمنطقة.

ورغم المخاوف المرتبطة بالتطورات العسكرية والتوترات الأمنية فإن معظم الاتحادات الكروية اختارت المضي قدماً في تنظيم مسابقاتها المحلية مع الاكتفاء بإجراءات احترازية محدودة في بعض الدول القريبة من مناطق التوتر.

كرة القدم كمساحة للاستقرار

بات واضحاً أن كرة القدم في المنطقة لم تعد مجرد لعبة بل تحولت إلى مساحة للاستقرار المجتمعي في أوقات الأزمات حيث تسعى الاتحادات الرياضية إلى الحفاظ على انتظام البطولات المحلية لتجنب التأثير السلبي على المنظومة الكروية.

هذا التوجه يعكس رغبة واضحة لدى المسؤولين الرياضيين في المنطقة في حماية المسابقات المحلية من الاضطرابات السياسية مع التأكيد على أن النشاط الرياضي يمكن أن يستمر حتى في أصعب الظروف.

الدوري السعودي يواصل الصدارة جماهيرياً

يبرز الدوري السعودي للمحترفين باعتباره الأكثر استقراراً بين بطولات المنطقة حيث تواصل المسابقة جذب الجماهير بأعداد كبيرة رغم الأجواء المتوترة.

وشهدت الجولة الأخيرة حضوراً جماهيرياً لافتاً كان أبرزها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي الذي امتلأت مدرجاته بأكثر من خمسين ألف مشجع على ملعب الجوهرة.

كما حظيت مواجهة النصر مع فريق نيوم باهتمام جماهيري كبير إلى جانب مباراة الهلال أمام النجمة.

وتتجه الأنظار إلى الجولة السادسة والعشرين من المسابقة التي تنطلق قريباً في ظل صراع محتدم على صدارة جدول الترتيب.

سباق مشتعل على القمة

تشهد المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم إثارة كبيرة حيث يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

ويلاحقه الأهلي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة ثم الهلال ثالثاً برصيد 61 نقطة فيما يأتي القادسية رابعاً برصيد 57 نقطة.

هذا التقارب في النقاط يزيد من سخونة الجولات المقبلة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

استئناف المنافسات في قطر

في قطر يعود دوري نجوم قطر إلى النشاط بعد توقف مؤقت فرضته الظروف الأمنية المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثامنة عشرة خلال الأيام المقبلة حيث تشهد عدة مواجهات مهمة من بينها لقاء السيلية مع الدحيل إضافة إلى مواجهة الوكرة أمام الشمال.

ويتصدر السد جدول الترتيب بعد مرور سبع عشرة جولة.

منافسة قوية في الإمارات

بدوره يواصل الدوري الإماراتي للمحترفين منافساته بصورة طبيعية حيث يقترب الموسم من مراحله الحاسمة.

ويتصدر العين جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني.

كما تتنافس أندية الوحدة والجزيرة والوصل على المراكز المؤهلة للبطولات الآسيوية.

استمرار النشاط في عدة دول عربية

ولا يقتصر استمرار المنافسات على دول الخليج إذ تواصل عدة بطولات عربية نشاطها أيضاً رغم التوترات الأمنية.

ففي سلطنة عمان يستمر الدوري العماني لكرة القدم في إقامة مبارياته بشكل طبيعي بينما تواصل البحرين تنظيم منافساتها الكروية حيث تأهلت أندية المحرق والخالدية والأهلي البحريني والرفاع إلى نصف نهائي كأس ملك البحرين.

كما تستمر بطولات الدوري في كل من الأردن والعراق وسوريا مع اتخاذ إجراءات احترازية وتأجيل محدود لبعض المباريات في المدن القريبة من مناطق التوتر.

لبنان الاستثناء الوحيد

وسط هذه الصورة العامة يبقى الدوري اللبناني لكرة القدم الاستثناء الأبرز حيث لا تزال المنافسات متوقفة بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.

منطقة الشرق الأوسط البطولات الكروية المحلية الدول العربية الدوري السعودي للمحترفين دوري نجوم قطر الدوري الإماراتي

