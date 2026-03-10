قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أسواق الطاقة.. أرامكو تحذر من التراجع السريع في المخزونات النفطية العالمية

صورة تعبيرية
القسم الخارجي

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من القلق المتزايد في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة الخليج

وحذر رئيس شركة أرامكو السعودية من أن المخزونات النفطية العالمية قد تتراجع بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، في ظل اضطراب الإمدادات وتزايد المخاطر الجيوسياسية التي تهدد حركة إنتاج ونقل النفط.

وأوضح رئيس أرامكو أن المخزونات العالمية من النفط وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه سوق الطاقة العالمي في ظل الظروف الحالية. ويشير هذا التراجع إلى أن الأسواق باتت تمتلك هامش أمان أقل للتعامل مع أي صدمات إضافية في الإمدادات، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار إذا استمرت التوترات أو تفاقمت.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه الخليج اضطرابات أمنية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية. وأكد رئيس أرامكو أن الاضطراب في المنطقة لا يقتصر تأثيره على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى حيوية مثل الزراعة والطيران وصناعة السيارات. ويرجع ذلك إلى أن النفط ومشتقاته يمثلان عنصرًا أساسيًا في تشغيل وسائل النقل وسلاسل الإمداد الصناعية حول العالم.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير نقلتها وكالة بلومبيرغ عن تراجع ملحوظ في إنتاج النفط لدى عدد من الدول الرئيسية المنتجة في المنطقة. ووفقًا لهذه التقارير، فقد خفّض العراق إنتاجه النفطي بنحو 60%، وهو انخفاض كبير يعكس حجم التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت البيانات إلى أن السعودية والإمارات والكويت خفضت إنتاجها بنسب تتراوح بين 20% و25%، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الإمدادات العالمية في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الدولي بشكل كبير على نفط منطقة الخليج.

ويرى محللون في أسواق الطاقة أن هذا التراجع في الإنتاج، بالتزامن مع انخفاض المخزونات العالمية، قد يضع الأسواق أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار. فمع تقلص الاحتياطيات المتاحة وتراجع الإنتاج، تصبح قدرة الدول المستهلكة على تعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات أكثر محدودية.

وأضافوا أن اضطراب في منطقة الخليج يكتسب أهمية خاصة بسبب الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة في سوق الطاقة العالمي، إذ تنتج دولها نسبة كبيرة من النفط العالمي، كما تمر عبر مياهها بعض أهم طرق نقل الطاقة، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، وهو ما قد ينعكس بدوره على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية، من النقل والصناعة إلى الزراعة والتجارة العالمية.

 وتتابع الحكومات والشركات الكبرى تطورات سوق الطاقة بحذر شديد، مع تزايد الدعوات إلى إيجاد حلول دبلوماسية لخفض التوترات وضمان استمرار تدفق الإمدادات النفطية. فاستقرار سوق الطاقة لا يقتصر تأثيره على الدول المنتجة والمستهلكة فحسب، بل يمثل عاملًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد العالمي بأكمله.

