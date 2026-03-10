الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط ويؤكد دعم أوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم /الثلاثاء/، إن الاتحاد الأوروبي يواصل الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد والتمسك بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح كوستا - في كلمة ألقاها خلال مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي 2026 - أن الحرب في الشرق الأوسط تثير قلقا بالغا، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يهدد استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه القوي لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، مشددا على أهمية مواصلة الضغط على روسيا من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم يحافظ على أمن أوروبا.

وأشار كوستا كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم إصلاح منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات الدولية وتعزيز عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.