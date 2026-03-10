كهربا يحمل آمال الأهلي في لقاء الزمالك وإنبي

يستعد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق إنبي، لمواجهة قوية أمام الزمالك في الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحمل كهربا آمال وطموحات جماهير الأهلي في تعطيل قطار الزمالك المنطلق نحو لقب بطولة الدوري بعد تعثر الأحمر.

ويسعى نادي الزمالك لحسم الفوز وحصد 3 نقاط لزيادة الفارق مع الأهلي، صاحب المركز الثالث حاليا، وبيراميدز، الثاني، للاقتراب أكثر من لقب بطولة الدوري.

تاريخ مواجهات كهربا ضد الزمالك

فيما يحاول كهربا، نجم الأهلي السابق والمنضم حديثا لفريق إنبي، إثبات قدراته وإمكانياته وتقديم خدمة الموسم للمارد الأحمر رفقة إنبي.

ولعب كهربا مع إنبي 3 مباريات دون تسجيل أو صناعة.

ولعب كهربا ضد الزمالك خلال 9 مباريات وحقق 6 انتصارات وتعادلا في مباراة واحده وخسر مباراتين.

سجل كهربا هدفين في شباك الزمالك الأول مع إنبي في موسم 2014-2015

وسجل كهربا الهدف الثاني له أمام الزمالك حينما كان مع الأهلي في موسم 2022-2023.