قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات دور الـ16 لكأس مصر للطائرة.. الأهلي يواجه دلفي والزمالك يصطدم بالترسانة

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للرجال لموسم 2025 - 2026، والتي تشهد مواجهات قوية ومثيرة بين عدد من أبرز الأندية في الكرة الطائرة المصرية، في إطار المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث تنطلق أغلب المواجهات في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما تقام مباراتان في تمام الثامنة مساءً، وسط ترقب كبير من جماهير اللعبة لمتابعة الصراع على بطاقة التأهل للدور المقبل.

وجاءت مباريات دور الـ16 على النحو التالي:

الأهلي × دلفي – صالة الأهلي

الزهور × سبورتنج – صالة الزهور

القناة × الجزيرة – صالة القناة (1)

وادي دجلة × الاتحاد السكندري – صالة المركز الأوليمبي بالمعادي

بتروجيت × هليوبوليس – صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية

مصر للبترول × سموحة – صالة مصر للبترول

الجيش × الطيران – صالة الجيش

الترسانة × الزمالك – صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة

وتقام 6 مباريات في السادسة مساءً، بينما تُختتم منافسات اليوم بمواجهتي الجيش أمام الطيران والترسانة أمام الزمالك في تمام الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يتأهل الفائزون إلى الدور ربع النهائي، على أن تستمر المنافسات بنظام خروج المغلوب حتى تحديد بطل كأس مصر للرجال في نسخته الحالية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن بطولة كأس مصر هذا الموسم تشهد منافسة قوية بين جميع الأندية، مشيرًا إلى أن الاتحاد حريص على تنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وقال قمر: "نتوقع مواجهات قوية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، خاصة في ظل تقارب المستوى بين العديد من الفرق المشاركة، وهو ما يعكس تطور مستوى الكرة الطائرة المصرية خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعمل على توفير جميع عوامل النجاح والتنظيم الجيد للبطولات المحلية، بما يضمن خروج المنافسات بشكل يليق بتاريخ اللعبة في مصر ويحقق العدالة بين جميع الأندية.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الاتحاد يواصل جهوده لتطوير مسابقات الكرة الطائرة، مشددًا على أهمية بطولة كأس مصر باعتبارها واحدة من أهم البطولات المحلية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير.

كرة الطائرة كأس مصر الأهلي الترسانة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

لاعبو الاهلي

أرقام مهاجمي الأهلي الثلاثة من الصفقات الجديدة هذا الموسم.. ناقد رياضي يكشف

فيستون ماييلي

حلم المونديال.. منتخب الكونغو يستدعي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

رونالدو

كريستيانو رونالدو يسعى لكسر لعنة كأس العالم في نسخة 2026

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد