سيدات الطائرة بالزمالك يهزمن سبورتنج في نهائيات دوري السوبر

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "للسيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 ، فى المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الاثنين، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 -17 لصالح الزمالك

25- 20 لصالح الزمالك

25- 17 لصالح الزمالك

يذكر أن الزمالك كان قد فاز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-0 ، فى الجولة الأولى، التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق، دلفي بالجولة الثالثة من الدور ذاته الأربعاء المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.