قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب فلسطين يستدعي حامد حمدان
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم عثمان: المشروع الأمريكي يسعى لمحاصرة روسيا والصين من الشرق الأوسط

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خداعية، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي جرت مع إيران قبل الضربة العسكرية كانت بهدف كسب الوقت.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن المشروع الأمريكي، بوصفه بـ«المشروع الترامبي»، يسعى إلى إعادة التوازن العالمي بما يسمح بمحاصرة روسيا والصين من منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن ترامب يسعى للسيطرة على المحيطين الهادئ والهندي، في إطار محاولة إعادة رسم توازنات جديدة في العالم، بما يتيح للولايات المتحدة التحكم في النصف الشرقي من الكرة الأرضية.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تمثل أساس استقرار المنطقة، مؤكدًا أن كل القضايا الأخرى تظل أمورًا فرعية مقارنة بها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مرارًا على أن القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إسرائيل تتوسع في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أن الاتحاد الأوروبي مطالب بلعب دور أكبر في لبنان، لافتًا إلى أن إسرائيل تسيطر على نحو 30% من الأراضي السورية.

وتابع أن التوسع الإسرائيلي الحالي والضربات الموجهة لإيران تأتي ضمن سياسة التوسع الإقليمي، معتبرًا أن هذه الحرب تمثل خطأ في التقدير السياسي والعسكري من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح أن نحو 14 دولة عربية تعيش حالة من الصراعات أو الحروب، معتبرًا أن ما يحدث في المنطقة يمثل مؤامرة تستهدف الدول العربية منذ فترات طويلة.

اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ترشيحاتنا

سعر الدينار الكويتي

أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد