هجوم إيراني ضد أمريكا.. تصريح صادم لترامب بشأن خطط طهران ضد واشنطن

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن الولايات المتحدة كانت ستتعرض لهجوم إيراني "في غضون أسبوع".

ورفض الرئيس الأمريكي انتقادات بعض المسؤولين الديمقراطيين الذين قالوا إنه لا يوجد سبب يدعو الولايات المتحدة وإسرائيل لشن ضربة على إيران، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب: "حسنًا، سأقدم لكم أفضل سبب على الإطلاق. كانوا سيهاجموننا في غضون أسبوع، هذا مؤكد. كانوا مستعدين".

ولم يقدم أي معلومات جديدة تدعم هذا الادعاء، لكنه قال إن إيران تمتلك "كل هذه الصواريخ، أكثر بكثير مما كان يعتقد أي شخص".

وأبلغ مسؤولون في إدارة ترامب موظفي الكونجرس في جلسات إحاطة مغلقة أن الاستخبارات الأمريكية لم تُشر إلى أن إيران كانت تُحضّر لشن ضربة استباقية ضد الولايات المتحدة.