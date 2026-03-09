نجومية تحتاج للتجويد| مادلين طبر تشيد بمنة شلبي ومنى زكي وتقدّم لهما نصيحة

قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، تعليقًا على تصريحاتها السابقة عن الفنانة منة شلبي، إن بعض الفنانين لديهم تحديات في مخارج الحروف عند الإلقاء، لكنها لم تقصد الهجوم الشخصي على أحد.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: “عندما طُلب مني اختيار أقوى ممثلتين، ذكرت منى زكي ومنة شلبي، ولم يكن المقصود أي نقد سلبي، فقط التقييم الفني للتمثيل والنطق.”

وأشارت مادلين إلى أن بعض الممثلين يحتاجون تدريبًا إضافيًا على النطق، مشيرة إلى أمثلة مثل ريهام حجاج، حيث لاحظت تطورًا واضحًا بعد تلقي التدريب: “كانت تواجه مشكلة في البداية، لكنها تحسنت كثيرًا مع الوقت.”

وتابعت مادلين طبر أن الموهبة وحدها لا تكفي، فالفنان يحتاج إلى العزيمة والاجتهاد، كما أوضحت أن الجيل القديم من الممثلين كان أكثر حرصًا على وضوح كل كلمة، على غرار الفنانة سوسن بدر التي تتميز بعزيمة قوية واهتمام كبير بدقة الأداء. وأكدت أن الوقت والمجهود يظلان عناصر أساسية لتحسين الأداء لدى أي فنان.