الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم /الثلاثاء/، مقتل 1255 شخصا بينهم 200 طفل في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على طهران بينما أصيب أكثر من 12 ألفًا آخرين.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، قوله: إن هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل وجرح معظمهم من المدنيين، وأن قصف المنشآت النفطية تسبب في انتشار دخان سام في العاصمة طهران.

وأضاف جعفريان أن 1255 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في إيران، بينهم 200 طفل و11 من العاملين في القطاع الصحي.

وتدخل الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.