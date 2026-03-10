مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا

أفادت قناة “إيران الدولية”، بمقتل مسؤول رفيع في قوات الباسيج الإيرانية خلال غارة جوية مشتركة نفذها الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي.

وأوضح التقرير أن المسؤول الذي تم اغتياله هو أسد الله دافر،و كان يشغل منصب رئيس قوات الباسيج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وعلى الرغم من الضربات الجوية الأمريكية المكثفة على إيران في يونيو الماضي، لا يزال مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب موجودة في منشآت تحت الأرض، وفق تقرير شبكة CNN.

وتحذر مصادر مطلعة على التخطيط العسكري لإدارة ترامب من أن تحييد هذا المخزون قد يتطلب عملية برية واسعة النطاق بمشاركة القوات الخاصة الأمريكية.

ويُعتقد أن معظم المواد المشعة موجودة في منشأة أصفهان النووية، حيث عمل الإيرانيون على إزالة الأنقاض للوصول إلى الأنفاق تحت الأرض التي تخفي اليورانيوم.

وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أن حوالي 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لا تزال موجودة في أصفهان، وبعضها في منشأة نطنز، وأن نسبة تخصيبها الحالية تصل إلى 60%، مع إمكانية رفعها إلى 90% لإنتاج قنبلة نووية.



ويشير التقرير إلى أن الغارات الجوية وحدها غير قادرة على الوصول إلى الأنفاق، ما يجعل العملية تتطلب نشر وحدات نخبة من القوات الخاصة، وربما بالتنسيق مع الكوماندوز الإسرائيلي. وتتضمن الخطة المحتملة مشاركة خبراء إبطال متفجرات وقوات أمنية كبيرة، مع توفير غطاء جوي مستمر.



كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن نقل ست طائرات من طراز MC-130J، المصممة للتسلل السري واستخراج القوات الخاصة من بيئات معادية، إلى قاعدة ميلدنهال البريطانية، في إطار الاستعدادات لهذه العملية.



ويرى الخبراء أنه في حال عدم انهيار النظام الإيراني بالكامل، سيكون من الضروري الجمع بين الجهد الدبلوماسي والقوة العسكرية للقضاء على مخزون اليورانيوم بشكل نهائي.