أبواب الخير يقدم 34 ألف جنيه لشراء طرف صناعي لتقي.. ويعالج تشوهات طفل بـ200 ألف

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي من مها ابراهيم وبنتها تقى حسين تحتاجان إلى طرف صناعي للرجل اليمنى بتكلفة 34 ألف جنيه ، وظروفها المادية صعبة ويتمنوا مساعدتهم

واشارت السيدة مها بان ابنتها تقى مولودة بعيوب خلقية في الركبة، وعملت عدة عمليات، ولكنها تحتاج إلى طرف صناعي للرجل اليمنى.

وزف الليثي البشري الي بان البرنامج يتحمل كافة مصاريف العملية وسط سعادته وفرحته

الحالة الثانية:

تلقي البرنامج اتصال هاتفي من أحمد محمد يحتاج إلى عملية تجميل تشوهات في الانف لابنه بتكلفة 200 ألف جنية. الابن يعاني من تشوهات في الانف منذ ولادته، ويعاني من مشاكل في التنفس، وأهله يعانون من التنمر.

وزف الليثي البشري الي بان البرنامج يتحمل كافة مصاريف العملية وسط سعادته وفرحته