عمرو الليثي يكشف قصة نجاح شاب من الأرياف ذهب للصحراء وجعلها جنة خضراء

قال الإعلامي د. عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، مع محمد إسماعيل من محافظة البحيرة مركز كوم حمادة والسن ٣٠ عام وحاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق .

وقال انني بدأت حياتي عامل مع والدي في مجال الزراعة وانا منذ صغري واقوم بالزراعة ومن عشر سنوات وكنت اذهب مع والدي الي المزرعة واري ماذا يعمل وهو يزرع ويروي الزرع ويسمد الزرع ، وكنت أتعلم من الأيدي العامله معانا

واضاف وعندما بدأت اكبر كانت لدي افكار لتطوير المحاصيل والأرض والزراعة وبدأت أتعاون مع والدي في تنمية المزرعة والتوسع في بقه زراعية اخري



وأضاف قائلًا: وكانت لحظة مهمة جدا بمسيرتنا وهي التعاون مع البنك الزراعي واخذت قرض وهما شركاء معي في التمويل والدعم الفني

وتابع انني صبرت علي التحديات التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل ووصلنا الي ١٠٠ فدان ، مقسمين عليا أنا ووالدي

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه هدف وملتزم به والاستمرار والصبر وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم.

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.