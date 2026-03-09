مصر تستعد لزمن الأزمات.. سوميد والقطار السريع وشبكة البنية التحتية درع إستراتيجي لمواجهة اضطرابات الطاقة والتجارة العالمية

في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما يصاحبها من مخاوف متكررة بشأن أمن الملاحة في الممرات البحرية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز، تزداد أهمية المسارات البديلة لنقل الطاقة حول العالم. وفي قلب هذه المعادلة تبرز مصر كلاعب رئيسي في منظومة الطاقة الدولية، مستندة إلى موقعها الجغرافي الفريد ومشروعاتها الإستراتيجية الضخمة في مجالات النقل والطاقة.

ويأتي خط أنابيب سوميد في مقدمة هذه المشروعات الحيوية، إذ يمثل أحد أهم مسارات نقل النفط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في تأمين حركة إمدادات الطاقة العالمية، خاصة في أوقات الأزمات والاضطرابات الدولية.

سوميد.. مركز إقليمي لتداول الطاقة

أكد المهندس أحمد الخنيني، النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية للمبيعات وتخطيط الإمدادات، أن دور الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» يتجاوز فكرة نقل البترول الخام، مشيرًا إلى أنها أصبحت مركزًا إقليميًا متكاملًا لتداول الطاقة.

وأوضح الخنيني، خلال أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، أن «سوميد» تلعب دورًا استراتيجيًا محوريًا في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية والتحديات المرتبطة بحركة الشحن البحري.

وأشار إلى أن خط سوميد يتيح لمنطقة غرب المملكة العربية السعودية تلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط في الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية، ما يجعله أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الخام إلى تلك الأسواق.

وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز للشركة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط يمنحها ميزة استراتيجية فريدة، إذ يتيح نقل النفط بسهولة وكفاءة إلى مختلف الأسواق العالمية دون الحاجة إلى المرور ببعض الممرات البحرية المزدحمة أو المعرضة للتوترات السياسية.

أهمية متزايدة في ظل اضطرابات الملاحة

تتضاعف أهمية خط سوميد في الوقت الحالي مع تزايد القيود التي تواجه حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب قرار بعض شركات الشحن العالمية تعليق أو تقليص أنشطتها في بعض المناطق التي تشهد توترات أمنية.

وفي هذا السياق، يبرز خط سوميد كأحد أهم المسارات البديلة التي تضمن استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، إذ يسمح بنقل وتخزين الخام القادم من البحر الأحمر ثم إعادة تصديره عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأوضح الخنيني أن كميات النفط التي يتم نقلها عبر خط سوميد شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم استقبالها ونقلها ثم إعادة تصديرها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، بما يعكس تنامي الاعتماد على هذا المسار الحيوي في منظومة تجارة الطاقة العالمية.

نموذج ناجح للاستثمار العربي المشترك

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة سوميد تمثل واحدًا من أبرز نماذج التعاون والاستثمار العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت على مدار عقود في تحقيق إنجازات مهمة أسهمت في تعزيز مكانتها في سوق الطاقة.

وأوضح الوزير أن استمرار نجاح الشركة يعكس قوة الشراكة العربية في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، وهو ما يعزز من قدرة الدول العربية على لعب دور مؤثر في أسواق النفط العالمية.

بدوره، كشف المهندس محمد عبد الحافظ، رئيس الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد»، عن حجم العمليات التي نفذتها الشركة خلال العام الماضي، موضحًا أن الشركة نجحت في نقل نحو 50 مليون طن من البترول الخام خلال عام 2025، وهو ما يعادل نحو 365 مليون برميل من النفط.

وتعكس هذه الأرقام حجم الدور الذي تلعبه الشركة في حركة تجارة النفط العالمية، خاصة مع تزايد الطلب على المسارات الآمنة لنقل الطاقة.

رؤية مصرية استباقية لمواجهة الأزمات

في هذا السياق، يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن ما تمتلكه مصر اليوم من بنية تحتية ومشروعات إستراتيجية يعكس رؤية سياسية واقتصادية بعيدة المدى، استهدفت الاستعداد لأي اضطرابات محتملة في المنطقة أو في الاقتصاد العالمي.

خط سوميد.. استعداد مبكر للأزمات

وأوضح الشامي أن الدولة المصرية كانت تدرك منذ سنوات أن منطقة الشرق الأوسط قد تشهد توترات جيوسياسية أو أزمات تؤثر في حركة التجارة والطاقة العالمية، وهو ما دفعها إلى العمل على تأمين بدائل لوجستية قادرة على التعامل مع مثل هذه السيناريوهات.

وأشار إلى أن إنشاء خط أنابيب خط أنابيب سوميد الذي ينقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط يعكس هذه الرؤية الاستباقية، إذ يتيح نقل النفط دون الحاجة إلى المرور ببعض الممرات البحرية الحساسة أو الانتظار الطويل لحركة السفن.

وقال الشامي إن هذا الخط يمنح مصر قدرة أكبر على التعامل مع أي اضطرابات قد تحدث في ممرات الطاقة العالمية، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المشروعات يضع مصر في موقع مهم داخل منظومة تجارة الطاقة الدولية.

شبكة بنية تحتية تدعم حركة التجارة

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أهمية خط سوميد لا تقتصر فقط على نقل النفط، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن مصر عملت على تطوير شبكة طرق عملاقة، إلى جانب تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، بما يتيح نقل البضائع والسلع بين الموانئ المختلفة بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن هذه الشبكة تتيح نقل السلع بمرونة كبيرة، وهو ما يعزز قدرة مصر على لعب دور لوجستي محوري في التجارة العالمية، خاصة في أوقات الأزمات.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

وأكد الشامي أن هذه المشروعات تعكس رؤية واضحة لدى الدولة المصرية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، إلى جانب امتلاكها ممرات إستراتيجية مثل قناة السويس وخط سوميد، يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في حركة التجارة العالمية، خاصة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين الممرات البحرية والبنية التحتية البرية يعزز من قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات العالمية، سواء كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو حتى اضطرابات في سلاسل الإمداد.

تخطيط طويل المدى لمواجهة التحديات

واختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن ما قامت به مصر خلال السنوات الماضية يعكس تخطيطًا طويل المدى للتعامل مع الأزمات الدولية المحتملة.

وقال إن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لم تكن مجرد توسعات اقتصادية، بل جاءت في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تقليل تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، وتعزيز دور البلاد في تأمين حركة الطاقة والتجارة الدولية.

وأضاف أن الأحداث الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة تؤكد اليوم أهمية هذه الرؤية، وان مصر تمتلك أدوات وبنية تحتية تسمح لها بالتعامل بمرونة مع أي تطورات قد تشهدها أسواق الطاقة أو طرق التجارة العالمية.



وبينما تتغير خريطة الطاقة العالمية بفعل التوترات والصراعات الدولية، يبدو أن مصر نجحت في ترسيخ موقعها كأحد المفاتيح الرئيسية لاستقرار إمدادات الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومشروعاتها الإستراتيجية التي باتت تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي.