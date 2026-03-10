ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

يعيش المصريون مع حلول مساء اليوم الثلاثاء، الليلة الأولى من العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة 20 رمضان، وتبدأ ليلة 21 رمضان بعد المغرب اليوم وهي الليلة الأولى من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وفي الوقت الحالي يعيش أهل المملكة العربية السعودية، ليلة 21 رمضان، وهنا يأتي السؤال المهم والذي يشغل بال الكثير: هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

وينبغي الإشارة إلى اختلاف العلماء في تحديد ليلة القدر، وَجَمَعَ بعضُ أهلِ العلم بَيْنَ هذه الرِّواياتِ فقال: إنها تَتنقلُ في لَيالي العَشْر.

كما يُستَحَبُّ طَلَبُ ليلة القدر في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخِر آكَد، وفي ليالي الوِتْر منه آكَد؛ فقد قال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

وللإجابة على هذا السؤال المهم، نشير إلى قول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، والذي أكد فيه أنها ليلة واحدة فقط، سواء اختلف المشايخ والناس أم لا، وقال- تعالى- في شأنها بالتعيين: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

وورد أن ليلة القدر هي ليلة متحركة وليست ثابتة ولا يعرفها الناس، فالله- تعالى- أخفى معرفة ليلة القدر عن الناس، وليلة القدر مخفية كما أخفى الله- تعالى- معرفة ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة، فلا أحد يعلم ليلة القدر في أي يوم من أيام العشر الأواخر من رمضان.

وهناك من يقول إن ليلة القدر هى يوم السابع والعشرين من رمضان، لكنه يجب على المسلم أن يتحرى ليلة القدر فى الأيام الوتر من العشر الأواخر من رمضان وليست فى ليلة السابع وعشرين فقط.

أجمع أغلب العلماء والسلف الصالح على أنها متغيرة، ومنها جدول الإمام الغزالي الذى يؤكد أنها غير ثابتة، وكذلك الأولياء الذين يتحرون علاماتها أكدوا أنها متغيرة،وعلى عكس هؤلاء العلماء فقد أكد سيدنا جابر بن عبدالله الانصاري بل أقسم أنها ثابتة وتحديداً يوم 27، وكذلك تفسير النحاس أن سورة القدر عدد كلماتها 30 وكلمة "هي" رقم 27 أي أنه يؤكد أنها ليلة 27.

موعد ليلة القدر

واختلف العلماء في تعيين موعد ليلة القدر، إلا أن أكثرهم أجمعوا على أنها ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان، والفقهاء الذين رأوا أن موعد ليلة القدر وعلاماتها في سبع وعشرين رمضان استدلوا بحديث زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا المُنْذِرِ؟ قَالَ: «بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِالعَلَامَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا».

وقد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

موعد الليالي الوترية في شهر رمضان

- ليلة 21 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء 20 رمضان/ 10 مارس، وتنتهي فجر يوم الأربعاء 21 رمضان / 11 مارس.

- ليلة 23 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الخميس 22 رمضان / 12 مارس، وتنتهي فجر يوم الجمعة 23 رمضان / 13 مارس.

- ليلة 25 رمضان

تبدأ من مغرب يوم السبت 24 رمضان / 14 مارس، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 رمضان / 15 مارس.

- ليلة 27 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

- ليلة 29 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.