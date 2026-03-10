قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ليلة القدر
ليلة القدر
محمد شحتة

يعيش المصريون مع حلول مساء اليوم الثلاثاء، الليلة الأولى من العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة 20 رمضان، وتبدأ ليلة 21 رمضان بعد المغرب اليوم وهي الليلة الأولى من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وفي الوقت الحالي يعيش أهل المملكة العربية السعودية، ليلة 21 رمضان، وهنا يأتي السؤال المهم والذي يشغل بال الكثير: هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

وينبغي الإشارة إلى اختلاف العلماء في تحديد ليلة القدر، وَجَمَعَ بعضُ أهلِ العلم بَيْنَ هذه الرِّواياتِ فقال: إنها تَتنقلُ في لَيالي العَشْر.

كما يُستَحَبُّ طَلَبُ ليلة القدر في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخِر آكَد، وفي ليالي الوِتْر منه آكَد؛ فقد قال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

وللإجابة على هذا السؤال المهم، نشير إلى قول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، والذي أكد فيه أنها ليلة واحدة فقط، سواء اختلف المشايخ والناس أم لا، وقال- تعالى- في شأنها بالتعيين: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

وورد أن ليلة القدر هي ليلة متحركة وليست ثابتة ولا يعرفها الناس، فالله- تعالى- أخفى معرفة ليلة القدر عن الناس، وليلة القدر مخفية كما أخفى الله- تعالى- معرفة ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة، فلا أحد يعلم ليلة القدر في أي يوم من أيام العشر الأواخر من رمضان.

وهناك من يقول إن ليلة القدر هى يوم السابع والعشرين من رمضان، لكنه يجب على المسلم أن يتحرى ليلة القدر فى الأيام الوتر من العشر الأواخر من رمضان وليست فى ليلة السابع وعشرين فقط.

أجمع أغلب العلماء والسلف الصالح على أنها متغيرة، ومنها جدول الإمام الغزالي الذى يؤكد أنها غير ثابتة، وكذلك الأولياء الذين يتحرون علاماتها أكدوا أنها متغيرة،وعلى عكس هؤلاء العلماء فقد أكد سيدنا جابر بن عبدالله الانصاري بل أقسم أنها ثابتة وتحديداً يوم 27، وكذلك تفسير النحاس أن سورة القدر عدد كلماتها 30 وكلمة "هي" رقم 27 أي أنه يؤكد أنها ليلة 27.

موعد ليلة القدر

واختلف العلماء في تعيين موعد ليلة القدر، إلا أن أكثرهم أجمعوا على أنها ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان، والفقهاء الذين رأوا أن موعد ليلة القدر وعلاماتها في سبع وعشرين رمضان استدلوا بحديث زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا المُنْذِرِ؟ قَالَ: «بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِالعَلَامَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا».

وقد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

موعد الليالي الوترية في شهر رمضان

- ليلة 21 رمضان
تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء 20 رمضان/ 10 مارس، وتنتهي فجر يوم الأربعاء 21 رمضان / 11 مارس.
- ليلة 23 رمضان
تبدأ من مغرب يوم الخميس 22 رمضان / 12 مارس، وتنتهي فجر يوم الجمعة 23 رمضان / 13 مارس.
- ليلة 25 رمضان
تبدأ من مغرب يوم السبت 24 رمضان / 14 مارس، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 رمضان / 15 مارس.
- ليلة 27 رمضان
تبدأ من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.
- ليلة 29 رمضان
تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

ليلة القدر السعودية مصر العشر الأواخر من رمضان شهر رمضان الليالي الوترية هل تختلف ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

حملات تموينية

إعدام سلع منتهية الصلاحية و32 إنذارا وتحرير 96 محضرا بالشهداء وأشمون

تكليف الدكتور أحمد صبري الملاح مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

تكليف الدكتور أحمد صبري الملاح مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يؤكد دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لذوي الهمم وأسرهم

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد