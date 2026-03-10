إعادة محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في أكتوبر.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، وعقب صدور الحكم استأنفت النيابة عليه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى السادس اتهامات بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.