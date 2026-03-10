تداعيات زلزال الطلائع.. الأهلي يرفض إقالة توروب ويدعو لإجتماع طارئ

تعقد إدارة الكرة في النادي الأهلى اجتماعا طارئا في قادم الساعات بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.



وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ودعت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، إلى عقد اجتماع مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي، وذلك لحسم العقوبات على اللاعبين.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتوقيع عقوبات مالية عليهم بعد الخسارة من طلائع الجيش.

ورفضت إدارة الكرة إقالة الدانماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي علي خلفية النتائج السيئة في الآونة الأخيرة وذلك لأسباب مالية وتعاقدية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق الترجي التونسي منتصف شهر مارس الجاري في دوري أبطال أفريقيا.