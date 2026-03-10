عماد السيد: درسنا الأهلي جيدا واستحققنا الفوز

تحدث عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش عن الفوز المهم الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة قوية واستحقوا النقاط الثلاث.

أداء قوي وثقة قبل المباراة

أكد عماد السيد أن جميع لاعبي طلائع الجيش ظهروا بمستوى مميز خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق كان يمتلك ثقة كبيرة رغم توقعات البعض بخسارته.

وأوضح أن الحديث قبل المباراة كان يدور حول صعوبة المواجهة، خاصة أن الأهلي فريق كبير يضم لاعبين أصحاب خبرات وإمكانات عالية، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يؤمنون بقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن الفريق خاض اللقاء بروح قتالية كبيرة، وأن الجميع التزم بالتعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني قبل المباراة، وهو ما ساهم في الظهور بهذا الأداء القوي.

تعليمات المدرب وخطة مواجهة الأهلي

وأشار حارس طلائع الجيش إلى أن المدير الفني تحدث معه قبل اللقاء بشكل خاص، وطلب منه عدم اللجوء لتضييع الوقت والاعتماد على سرعة اللعب وبناء الهجمات بشكل منظم.

وأوضح أن الجهاز الفني قام بدراسة الأهلي جيدًا خلال الأيام الثلاثة التي سبقت المباراة، حيث ركز على تحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

وأكد أن المدرب شدد على ضرورة أن يكون الفريق مبادرًا في الملعب، وأن يفرض أسلوبه بدلاً من الاكتفاء برد الفعل أمام لاعبي الأهلي، وهو ما حاول اللاعبون تنفيذه طوال المباراة.

هدف الفوز لم يتغير

واختتم عماد السيد تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن يتوقع أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة، لكنه كان يثق كثيرًا في قدرات زملائه وفي إمكانية تحقيق الفوز.

كما أشار إلى أن الفريق لم يصل بعد إلى منطقة الأمان في جدول ترتيب الدوري، موضحًا أن اللاعبين تحدثوا فيما بينهم عن ضرورة تعويض النقاط التي فقدوها في مباريات سابقة، والعمل بقوة خلال المواجهات المقبلة لتحسين موقع الفريق في جدول البطولة