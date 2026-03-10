من أجل الترند.. القبض على الفتاة المتهمة بالإساءة للمقدسات الدينية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن عدد من الصور لإحدى الفتيات بجوار معالم دينية مصحوبة بإحدى الأغانى الشعبية مما أثار حفيظة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة– مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية)، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال مشاركتها برحلة جامعية لزيارة أحد المعالم الدينية بنطاق محافظة الشرقية.

وقامت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات "دون تعمد الإساءة للمقدسات الدينية" وقيامها عقب ذلك بحذف مقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





