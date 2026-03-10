موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات وتكبيرات العيد .. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر، بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، حيث يحرص ملايين المواطنين على معرفة توقيت أول أيام شهر شوال وموعد أداء صلاة العيد في القاهرة والمحافظات المختلفة استعدادًا لاستقبال أحد أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون كل عام.

ويعد عيد الفطر المبارك من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية في مصر والعالم الإسلامي، إذ يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، ثم تبادل التهاني والزيارات العائلية في أجواء يغلب عليها الفرح والتواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الكثيرين يطلقون عليه في مصر اسم “العيد الصغير” تمييزًا له عن عيد الأضحى المبارك.

ومع اقتراب نهاية شهر رمضان، يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة التفاصيل المرتبطة بموعد صلاة عيد الفطر 2026 في مختلف المحافظات، إضافة إلى معرفة موعد رؤية هلال شهر شوال والتوقيت المتوقع لأول أيام العيد.

موعد ولادة هلال شهر شوال 1447 هجريًا

تشير التقديرات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًا سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرةً، وذلك في تمام الساعة 3: 28 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو اليوم المخصص شرعًا لتحري رؤية الهلال.

وتعتمد الحسابات الفلكية في تحديد توقيت ولادة الهلال على دراسات دقيقة لحركة القمر والشمس، حيث تمثل لحظة الاقتران البداية الفلكية للشهر الهجري الجديد، على أن يتم بعد ذلك استطلاع الهلال للتأكد من إمكانية رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل الفلكية الحديثة.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 في مصر

استنادًا إلى الحسابات الفلكية الخاصة بولادة هلال شهر شوال، يُرجح أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، إلا أن الإعلان الرسمي عن موعد العيد سيصدر بعد استطلاع الهلال من الجهات المختصة.

وتقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان الموعد الرسمي لبداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر بعد إجراء عملية الرؤية الشرعية للهلال مساء يوم الخميس 19 مارس 2026، حيث يتم التأكد من ثبوت رؤية الهلال وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

يبحث الكثير من المواطنين عن توقيت صلاة عيد الفطر في مدن ومحافظات مصر المختلفة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق قليلة وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2026 في عدد من المحافظات على النحو الآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة الساعة 6: 24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة الساعة 6: 25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية الساعة 6: 29 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية الساعة 6: 20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في السويس الساعة 6: 19 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد الساعة 6: 20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق الساعة 6: 23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة الساعة 6: 23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط الساعة 6: 24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا الساعة 6: 26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف الساعة 6: 25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم الساعة 6: 26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان الساعة 6: 18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العريش الساعة 6: 14 صباحًا.

وتؤدى صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بوقت قصير يقدر بنحو 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، ويحرص المسلمون على أدائها في المساجد والساحات المخصصة للصلاة في أجواء احتفالية مميزة تعكس روح العيد وفرحته.

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك كاملة

يردد المسلمون تكبيرات العيد منذ غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان وحتى موعد صلاة عيد الفطر، وهي من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تعكس الفرح بإتمام فريضة الصيام.

وجاءت صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك كما يرددها المسلمون على النحو الآتي:

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وتعد تكبيرات العيد من الشعائر الإسلامية التي تعبر عن الفرح والبهجة بقدوم العيد، حيث تتردد في المساجد والبيوت والشوارع في أجواء روحانية مميزة ينتظرها المسلمون كل عام.