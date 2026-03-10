ضبط محطة وقود تهرب 2500 لتر سولار في الجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود الأجهزة التموينية لمتابعة محطات الوقود وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لتوزيع الوقود والتصدي لأي مخالفات قد تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على سير العمل في هذه المحطات.

وانطلاقاً من هذه الجهود تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بالجيزة خلال حملة ليلية من ضبط إحدى محطات الوقود أثناء قيام صاحبها بتهريب كمية من السولار داخل سيارة “فنطاس”، حيث تم التحفظ على كمية قدرها ٢٥٠٠ لتر سولار بمدينة أوسيم، كما تم التحفظ على السيارة داخل المحطة لحين صدور قرار من النيابة المختصة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري على استمرار الحملات الرقابية المشددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملات بمتابعة السيد بلاسي مدير مديرية التموين والأستاذ سيد باسل رئيس الرقابة والاستاذ عبده الزيدي من إدارة أوسيم .