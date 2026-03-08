قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتابع مع رؤساء الأحياء والمراكز تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات المعنية لمتابعة آليات تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين والتي تضمنت تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمنافذ التجارية لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء ضرورة تكثيف الحملات الميدانية المشتركة بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الرقابية للمرور على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمنافذ المختلفة للتأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية والإعلان عن أسعارها بصورة واضحة وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع.


وشدد المحافظ على التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وفي إطار جهود الدولة لحماية المواطنين ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسواق أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق أو توافر السلع والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات يتم تلقيها عبر منظومة الشكاوى الحكومية.
 

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أهمية التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والمنافذ التي تتيح السلع بأسعار مناسبة للمواطنين بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية اليومية من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ تلك التكليفات على أرض الواقع وتحقيق الانضباط بالأسواق.

