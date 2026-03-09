وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة بيوم الشهيد: بطولات الشهداء محفورة في وجدان الأمة المصرية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق / أشرف سالم زاهر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد".

جاء بها:-

بمشاعر يملؤها الفخر والإجلال .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد .. أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار فى شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطنى .. محفورة فى وجدان الأمة المصرية تجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء وملحمة كفاح وعطاء تبقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود.

حفظ الله مصرنا الغالية آمنةً مطمئنةً عزيزةً أبية .. ولتبقى

جيشاً وشرطةً وشعباً فى رباطٍ إلى يوم الدين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير ،،

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق / أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"..



جاء بها:-

يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد .. أن نُؤكد تقديرنا لمكانة الشهداء كعطاء لا ينفذ وقيمة لا تبلى .. حيثُ نالوا مرتبة عظيمة فى التضحية والعطاء دفاعاً عن رفعة وإستقلال وطنهم .. وإستحقوا جوار الأنبياء والصادقين وحسن أولئك رفيقاً .

عاشت قواتنا المسلحة .. ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة .

وكـل عــام وسيادتكم بخــير ،،





