مين الأفضل عند الله؟.. مدرس الدين أم الكيمياء؟ إمام السيدة زينب يرد

وجه الطفل محمد، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: مين الأفضل عند الله؟.. مدرس الدين أم مدرس الكيمياء والفيزياء؟.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إنه لا يصح أن نقول أن مدرس الدين أحسن أو مدرس المواد الثقافية أحسن، فنحن نكمل بعضنا البعض، قائلا: الناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم.

وتابع إمام مسجد السيدة زينب: الأحسن هو المخلص في عمله والنافع لغيره والذي يعمر في الأرض، والأكثر خشية لله، والمتقن لعمله، سواء أكان مدرس مواد دينية أم مدرس مواد أخرى.