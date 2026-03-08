ما هي العبادة التي لا ترتبط بوقت معين؟.. إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة جنا، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: إزاي الذكر عبادة ومش مرتبطة بميعاد محدد؟.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك عبادات مرتبطة بزمان ومكان معين مثل الحج لا يتم إلا في وقت ومكان محدد، وعبادات مرتبطة بزمان فقط مثل الصيام لا يكون إلا في شهر رمضان، وعبادات مرتبطة بالمكان فقط مثل العمرة تفعلها في أي وقت.

وأشار إلى أن الذكر من العبادات التي لا ترتبط بالزمان ولا المكان، فيجوز ترديد الأذكار في أي وقت وعلى أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان.

