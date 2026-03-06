قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان

أحمد عصام فرحات
أحمد عصام فرحات
البهى عمرو

ردّ الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، على سؤال أحد الأطفال قال فيه: ما أشهر الانتصارات التي حققها المسلمون في شهر رمضان؟.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن شهر رمضان شهد عددًا من المعارك والانتصارات المهمة في تاريخ المسلمين، موضحًا أن من أبرزها معركة بدر التي وقعت في 17 رمضان سنة 2 هجري.

وتابع أن من الانتصارات أيضًا فتح مكة الذي كان في رمضان سنة 8 هجري، وكذلك فتح بلاد الأندلس الذي كان في رمضان سنة 92 هجري.

وأوضح أن شهر رمضان شهد كذلك معركة عين جالوت، التي انتصر فيها الجيش المصري على المغول، رغم ما كان يُشاع عنهم بأنهم جيش لا يُقهر، وكانت في 25 رمضان سنة 658 هجري.

وأشار إلى أن من أبرز الانتصارات أيضًا انتصار السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان سنة 1393 هجري، عندما حقق الجيش المصري انتصارًا كبيرًا على الجيش الإسرائيلي، بعدما كان يُقال عنه إنه جيش لا يُقهر، مؤكدًا أن هذه تعد من أشهر المعارك والانتصارات التي وقعت في شهر رمضان. 

مكة أحمد عصام فرحات انتصارات المسلمين رمضان

