شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
ديني

إيه الفرق بين الزكاة وصدقة الفطر؟ إمام السيدة زينب يكشف عنه

محمد شحتة

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، على سؤال الطفل علي، والذي يقول فيه: إيه الفرق بين الزكاة وصدقة الفطر ؟

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، إن الزكاة وصدقة التطوع وصدقة الفطر، كل منهم له معنى محدد.

وأضاف احمد عصام فرحات، أن الزكاة تجب على أشخاص معينة الذين يمتلكون نصاب الزكاة وهو امتلاك 85 جرام من الذهب أو ما يوازيه فأكثر، وكذلك امتلاك المال كاملا، وحولان الحول على هذا النصاب.

وأشار إلى أن الزكاة لها مصارف محددة وهي المذكورة في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، منوها أن الزكاة عليها عقاب في حالة عدم أدائها.

وذكر أن صدقة التطوع ليس لها وقت محدد ولا تخرج من أشخاص معينة فيمكن إخراجها من أي شخص، ويمكن إخراجها للمسلم وغير المسلم أو الأصول والفروع في الأسرة.

وأشار إلى أن صدقة الفطر، مرتبطة بشهر رمضان، وتجب على الغني والفقير ومن يمتلك قوت يومه، وتجب على الصغير والكبير، ولها وقت محدد وهو شهر رمضان المبارك.

كما أن صدقة الفطر لها مقدار محدد فالنبي فرضها صاع من تمر وصاع من شعير، طهرة للصائم من اللغو والرفث، ويجوز إخراجها قيمة وهو ما تم تقديره من دار الإفتاء المصرية بـ 35 جنيه عن الفرد الواحد.

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

