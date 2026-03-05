إيه الفرق بين الزكاة وصدقة الفطر؟ إمام السيدة زينب يكشف عنه

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، على سؤال الطفل علي، والذي يقول فيه: إيه الفرق بين الزكاة وصدقة الفطر ؟

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، إن الزكاة وصدقة التطوع وصدقة الفطر، كل منهم له معنى محدد.

وأضاف احمد عصام فرحات، أن الزكاة تجب على أشخاص معينة الذين يمتلكون نصاب الزكاة وهو امتلاك 85 جرام من الذهب أو ما يوازيه فأكثر، وكذلك امتلاك المال كاملا، وحولان الحول على هذا النصاب.

وأشار إلى أن الزكاة لها مصارف محددة وهي المذكورة في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، منوها أن الزكاة عليها عقاب في حالة عدم أدائها.

وذكر أن صدقة التطوع ليس لها وقت محدد ولا تخرج من أشخاص معينة فيمكن إخراجها من أي شخص، ويمكن إخراجها للمسلم وغير المسلم أو الأصول والفروع في الأسرة.

وأشار إلى أن صدقة الفطر، مرتبطة بشهر رمضان، وتجب على الغني والفقير ومن يمتلك قوت يومه، وتجب على الصغير والكبير، ولها وقت محدد وهو شهر رمضان المبارك.

كما أن صدقة الفطر لها مقدار محدد فالنبي فرضها صاع من تمر وصاع من شعير، طهرة للصائم من اللغو والرفث، ويجوز إخراجها قيمة وهو ما تم تقديره من دار الإفتاء المصرية بـ 35 جنيه عن الفرد الواحد.