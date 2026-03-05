عشبة الجمال والروقان .. نبات غير متوقع يعالج مشاكل البشرة والشعر ويحسن المزاج

يعد الزعتر من المواد الطبيعية التى يمكن إضافتها على الطعام والشراب بل ويمكن استخدام زيتها بشكل مباشر على الجلد.

ووفقا لما جاء في موقع

.netmeds نكشف لكم فوائد الزعتر للبشرة والشعر والمزاج.

المزاج

يُستخدم زيت الزعتر العطري على نطاق واسع لأغراض عطرية وعلاجية نظرًا لغناه بمادة الكارفاكرول الفعالة وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الكارفاكرول يزيد من تركيز السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونان رئيسيان يتحكمان في المزاج ولهما تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية.

فوائد الزعتر للشعر والبشرة

يضمن التغذية الجيدة لبصيلات الشعر شعراً أقوى وأكثر كثافة. يعمل زيت الزعتر العطري، الغني بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر، على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر، ويمنع ترققه. علاوة على ذلك، تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا القوية في التخلص من القشرة ، وتخفيف الحكة، والحد من تساقط الشعر المستمر، مما يضمن تجديد شعر صحي.

علاجات حب الشباب

حب الشباب مشكلة شائعة تصيب الناس من جميع الأعمار، وإذا كنتِ قد سئمتِ من تجربة علاجات مختلفة دون جدوى، فجرب الزعتر هذا العشب المعالج غني بخصائص مضادة للبكتيريا، وهو فعال في مكافحة حب الشباب كما أنه يدعم صحة البشرة من خلال مكافحة البكتيريا والجراثيم المسببة للعديد من مشاكل الجلد و يُخفف زيت الزعتر العطري بالماء ويُستخدم كتونر لشد البشرة ومنحها مظهرًا شابًا.