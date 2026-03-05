قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
وزير الخارجية الإيراني: لم نطلب وقف إطلاق النار ومستعدون للهجوم البري الكردي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طول الأزمة يؤذي الجميع.. ما تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة؟

الحرب الإيرانية
الحرب الإيرانية
إسراء عبدالمطلب

حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن الحرب في الشرق الأوسط ستضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار شديد للمرونة، مشيرة إلى أن "صدمات جديدة بأشكال وأحجام مختلفة" ستستمر في الظهور على المستويات الاقتصادية والسياسية. 

وأكدت غورغييفا في حديثها خلال مؤتمر آسيا 2050 في بانكوك، أن الأزمة الحالية تتطلب استعدادًا دائمًا للتعامل مع عدم اليقين العالمي، موضحة: "في معظم الأوقات، لا يمكننا التنبؤ بما ستكون عليه الصدمات بالضبط، لكن يمكننا السعي لنكون مستعدين لها في كل الأوقات".

إحصائية: إصابة 1050 إسرائيليا منذ بدء الحرب مع إيران منهم 289 مصابا أمس

تأثير الحرب على أسواق الطاقة والنمو

وأوضحت غورغييفا أن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية أدى إلى تعطيل حركة المرور وتدفق النفط عبر مضيق هرمز، ما تسبب في اضطرابات عالمية في أسعار الطاقة. 

وأشارت إلى أن تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس تشير إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة قد يزيد من معدلات التضخم ويضعف النمو الاقتصادي العالمي، مؤثرة بذلك على الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. 

ولفتت إلى أن حرب إيران رفعت تكلفة شحن النفط الأميركي إلى آسيا لأعلى مستوياتها، مضيفة أن هذا التوتر الجيوسياسي يعزز المخاطر الاقتصادية في منطقة الخليج وما وراءها.

المخاطر على السياسات الاقتصادية العالمية

وحذرت غورغييفا من أن استمرار الأزمة قد يزيد من أعباء صانعي السياسات الاقتصادية، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الطاقة، والتقلبات في معنويات السوق، والاضطرابات التجارية ستضع ضغوطًا إضافية على الحكومات والمستثمرين. كما نبهت إلى أن أي تحرك غير مدروس قد يؤدي إلى تعطيل الأسواق، مشيرة إلى أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط جاء ليذكر العالم بأن "العالم يشهد صدمات أكثر تواترًا وغير متوقعة"، وهو ما يتطلب استراتيجيات استباقية.

متابعة صندوق النقد وتوقعات النمو العالمي

وأكدت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي يراقب الأزمة عن كثب، وأنه سيتم دمج نتائجها في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" المقرر صدوره في أبريل المقبل. وأضافت أن الصندوق قام في يناير الماضي بمراجعة توقعاته للنمو العالمي، موضحة أنه يتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% لعام 2026، و3.2% للعام 2027، لكنه شددت على أن استمرار الصراعات الجيوسياسية قد يقوض هذه التوقعات.

كما أثنت غورغييفا على جهود الاقتصادات الآسيوية في إعادة بناء المؤسسات والاحتياطيات الخارجية بعد الأزمة المالية في أواخر التسعينيات، داعية الدول الآسيوية لتعزيز التكامل الداخلي وخفض الحواجز غير الجمركية كوسيلة لحماية نفسها من التقلبات الاقتصادية العالمية.

أثر الحرب على الأسواق المالية

أشارت غورغييفا إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أثرت بالفعل على الأسواق المالية، خاصة أسواق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان، حيث شهدت بيع المستثمرين الأجانب لمليارات الدولارات من الأسهم. وحذرت من أن طول الأزمة وزيادة المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى ضغوط على النمو العالمي والتضخم، قائلة: "كلما رأينا نهاية الكارثة في وقت أقرب، كان ذلك أفضل للعالم بأسره".

وأضافت غورغييفا أن التركيز يجب أن يكون على ما يمكن لكل دولة فعله لتعزيز اقتصادها المحلي، وتحسين الاستعداد لمواجهة الصدمات المتكررة، سواء في مجال الطاقة، أو التجارة، أو التكنولوجيا، أو التوترات الجيوسياسية. وشددت على أهمية العمل الاستباقي لتقليل التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي وحماية الاستقرار المالي في ظل عالم يزداد تعقيدًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي أن المشهد الحالي للصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن وضع سيناريو محدد له في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المواجهة العسكرية لا تزال في أيامها الأولى، وأنه من المبكر التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع التباين في تصريحات الرئيس الأمريكي وتعنت إيران وغياب المعلومات الدقيقة عن داخل طهران.

وأشار فهمي إلى حالة الضبابية حول الجهات المسؤولة عن إدارة الملف الإيراني، بما في ذلك احتمالات طرح رضا بهلوي أو المعارضة في الخارج، لكنه وصف هذه المقترحات بأنها تحتاج إلى تقييم دقيق، مؤكدًا أن العمل العسكري يسبق العمل السياسي في هذه المرحلة، وأن أي وساطة محتملة تواجه صعوبات مع الموقف الروسي غير الإيجابي.

وأضاف أن أطراف النزاع تحسب خطواتها وفق القوة الشاملة المتاحة لكل طرف، مع الحرص على استخدام القوة بشكل منضبط لتجنب التصعيد النووي، مشددًا على أن القنابل اللازمة لضرب المنشآت النووية الإيرانية لا تتوافر إلا لدى الولايات المتحدة. واختتم بالتأكيد على غموض الحرب وغياب الأرقام الرسمية، موضحًا أن المشاهد الإعلامية تحاول بناء صورة محسوبة للمرحلة المقبلة.

صندوق النقد الدولي غورغييفا إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

ترامب

تصريحات نارية.. ترامب يقبل دعم أوكرانيا لمواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية

بريتني سبيرز

القبض على بريتني سبيرز في كاليفورنيا

ترامب

سيناريو فنزويلا.. ترامب: نجل علي خامنئي ضعيف.. ويجب أن اختار المرشد الإيراني الجديد

بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد