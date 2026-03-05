خالد طلعت يثير الجدل قبل مواجهة الزمالك والاتحاد: أرقام حكم الـVAR عبد العزيز السيد تطرح تساؤلات

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت حالة من الجدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعدما نشر مجموعة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالحكم عبد العزيز السيد، الذي سيتولى مهمة حكم تقنية الفيديو (VAR) في مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

وأشار طلعت إلى عدة وقائع تحكيمية سابقة كان فيها عبد العزيز السيد حاضرًا كحكم لتقنية الفيديو، موضحًا أنه شارك في 18 مباراة كحكم VAR، بينها 5 مباريات لفريق بيراميدز.

وأوضح أن إحدى تلك المباريات كانت بين بيراميدز والمصري البورسعيدي، حيث تم احتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز، كما شهدت مواجهة بيراميدز أمام الجونة احتساب ركلة جزاء للفريق ذاته، تصدى لها الحارس قبل أن يتم إعادتها بقرار من حكم الفيديو ويتم تسجيلها هدفًا.

وأضاف أن مباراة بيراميدز ووادي دجلة شهدت احتساب بطاقة حمراء للاعب وليد الكرتي في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بينما شهد لقاء بيراميدز وغزل المحلة جدلًا تحكيميًا بعد إلغاء هدف للمحلة بداعي التسلل، قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويتم احتسابه هدفًا.

كما لفت إلى أن عبد العزيز السيد كان حاضرًا كحكم VAR في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، والتي شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، بالإضافة إلى وجوده في لقاء الأهلي والجونة الأخير، الذي أثار نقاشًا تحكيميًا بعد حديث خبراء عن وجود ثلاث ركلات جزاء محتملة للجونة، من بينها ركلة وصفها البعض بالمؤكدة.

وفي ختام منشوره، استعرض خالد طلعت أرقام النتائج في المباريات التي تواجد فيها عبد العزيز السيد كحكم فيديو، مشيرًا إلى أن بيراميدز خاض معه 5 مباريات تعادل في 3 منها وفقد 6 نقاط، بينما خاض الزمالك 3 مباريات تعادل في اثنتين منها وفقد 4 نقاط، في حين خاض الأهلي مباراتين وحقق الفوز فيهما ليحصد 6 نقاط كاملة





مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء غدًا الجمعة في امام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.