قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تغلق سفارتها في الكويت
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يثير الجدل قبل مواجهة الزمالك والاتحاد: أرقام حكم الـVAR عبد العزيز السيد تطرح تساؤلات

الحكم عبد العزيز السيد
الحكم عبد العزيز السيد
يارا أمين

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت حالة من الجدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعدما نشر مجموعة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالحكم عبد العزيز السيد، الذي سيتولى مهمة حكم تقنية الفيديو (VAR) في مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

وأشار طلعت إلى عدة وقائع تحكيمية سابقة كان فيها عبد العزيز السيد حاضرًا كحكم لتقنية الفيديو، موضحًا أنه شارك في 18 مباراة كحكم VAR، بينها 5 مباريات لفريق بيراميدز.

وأوضح أن إحدى تلك المباريات كانت بين بيراميدز والمصري البورسعيدي، حيث تم احتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز، كما شهدت مواجهة بيراميدز أمام الجونة احتساب ركلة جزاء للفريق ذاته، تصدى لها الحارس قبل أن يتم إعادتها بقرار من حكم الفيديو ويتم تسجيلها هدفًا.

وأضاف أن مباراة بيراميدز ووادي دجلة شهدت احتساب بطاقة حمراء للاعب وليد الكرتي في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بينما شهد لقاء بيراميدز وغزل المحلة جدلًا تحكيميًا بعد إلغاء هدف للمحلة بداعي التسلل، قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويتم احتسابه هدفًا.

كما لفت إلى أن عبد العزيز السيد كان حاضرًا كحكم VAR في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، والتي شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، بالإضافة إلى وجوده في لقاء الأهلي والجونة الأخير، الذي أثار نقاشًا تحكيميًا بعد حديث خبراء عن وجود ثلاث ركلات جزاء محتملة للجونة، من بينها ركلة وصفها البعض بالمؤكدة.

وفي ختام منشوره، استعرض خالد طلعت أرقام النتائج في المباريات التي تواجد فيها عبد العزيز السيد كحكم فيديو، مشيرًا إلى أن بيراميدز خاض معه 5 مباريات تعادل في 3 منها وفقد 6 نقاط، بينما خاض الزمالك 3 مباريات تعادل في اثنتين منها وفقد 4 نقاط، في حين خاض الأهلي مباراتين وحقق الفوز فيهما ليحصد 6 نقاط كاملة


 

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء غدًا الجمعة في امام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

خالد طلعت فيسبوك الحكم عبد العزيز السيد عبد العزيز السيد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد