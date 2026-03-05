تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدوري

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2025 - 2026 " دوري نايل ".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء غدًا الجمعة في امام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

أسندت لجنة الحكام الرئيسة في اتحاد الكرة، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لـ محمود وفا حكم ساحة، ومحمد عاطف الزناري ومحمود دين مساعدين، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع، وعلى الـ VAR عبدالعزيز السيد، ويساعده محمود حسين.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويتصدر الزمالك بقيادة معتمد جمال، ترتيب الدوري الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة من 18 جولة، وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني فريق بيراميدز الذي يملك 37 نقطة من 18 جولة.

من جانبه، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 19 جولة.